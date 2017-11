Sénégal: Le tireur du Texas était un ancien militaire de 26 ans

Devin Patrick Kelley a tué 26 personnes dans une église du Texas ce dimanche.

À ce stade de l'enquête, les motivations du terroriste américain restent encore inconnues. D'abord décrit comme un « jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années » par les autorités, le tireur de Sutherland Springs au Texas a ensuite été identifié par plusieurs médias américains comme étant Devin Patrick Kelley, un ex-militaire de 26 ans qui vivait à New Braunfels, une banlieue située à l'extérieur de San Antonio.

Selon Ann Stefanek, une porte-parole de l'Armée de l'Air, Kelley a servi dans une base aérienne du Nouveau Mexique entre 2010 et 2014. En 2012, il a été traduit en cour martiale après avoir frappé sa femme et son enfant. En 2014, il a été sanctionné pour mauvaise conduite et expulsé de l'Armée de l'Air. Il aurait également travaillé en tant que gardien de sécurité l'été dernier, et donné des cours bibliques selon son CV en ligne. Fan d'armes à feu, Kelley aimait publier sur Facebook des photos d'armes automatiques.

Dimanche, Kelley était vêtu de noir et d'un gilet pare-balles lorsqu'il s'est rendu dans l'église baptiste de Sutherland Springs pour perpétrer « la pire fusillade de masse dans l'histoire » du Texas. Avec un fusil d'assaut de type Ruger AR-556, il a tué au moins 26 personnes et blessé une vingtaine d'autres qui assistaient au service religieux. Ses victimes étaient âgées de 5 à 72 ans. Selon la police, un voisin armé de l'église a riposté aux balles du terroriste. Kelley a ensuite été retrouvé mort dans sa voiture. On ne sait pas s'il a été tué ou s'il s'est suicidé. Dans la voiture, se trouvaient encore d'autres armes.