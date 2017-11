Cote d'Ivoire: Infrastructures sportives - Le stade de Daoukro bientôt réhabilité

Sans omettre les caniveaux d'évacuation d'eau qui seront curés et protégés par des dalots. Ailleurs, quand il y a de l'espace, nous en profitons pour faire un stade omnisports avec des terrains de basketball, handball, volleyball, etc. Ici, le stade est déjà clôturé et donc nous nous intéresserons au terrain de football et aux tribunes ».

Et de préciser ce qui sera fait exactement dans la capitale de la région de l'Iffou : « Du fait de l'espace, nous avons uniquement un stade de football avec tribunes. Ce seront donc l'aire de jeu, la grille de protection, les tribunes et les vestiaires qui seront pris en compte dans les travaux.

En fait, depuis 2015, nous avons réhabilité les stades de Tiébissou, M'Bengué, Katiola et Tengrela, qui vient d'être inauguré récemment. En cette année 2017, nous avons fait l'état des lieux des stades d'Aboisso, de Gbéléban et, aujourd'hui, celui de Daoukro ».

