Emirates célèbre aujourd'hui aux côtés d'Airbus la livraison exceptionnelle de son 100e A380 à l'occasion d'une cérémonie spéciale organisée au centre de livraison de l'avionneur à Hambourg.Son Altesse le Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, président directeur générald'Emirates a officié la cérémonie.

Il a été rejoint lors de cet événement par Sir Tim Clark, Président d'Emirates Airline ; Tom Enders, Chief Executive Officer d'Airbus ; Dominic Horwood, Director - Customer and Services de Rolls-Royce ; Son Excellence Ali Al Ahmed, ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Allemagne ; et Frank Horch, Sénateur pour l'Économie, les Transports et l'Innovation de la Ville libre et hanséatique de Hambourg.

Le Sheikh Ahmed a déclaré : "2018 est l'"Année de Zayed", elle marquera le centenaire de la naissance du père fondateur de notre pays et célébrera son héritage.

Emirates est fière de rendre hommage à l'homme qui a joué un rôle essentiel dans la formation et le développement des Émirats Arabes Unis, à l'occasion de la livraison exceptionnelle de notre 100e A380."

"De même que l'A380 a ouvert de nouvelles perspectives à bien des égards, le Sheikh Zayed était un véritable pionnier et un visionnaire.

Partager son message d'inspiration, d'audace et de détermination dans le monde entier à bord de l'A380 est une belle manière de célébrer son incroyable héritage."

Un effet positif sur l'industrie aérospatiale et aéronautique

Le programme A380 d'Emirates génère et soutient des emplois manufacturiers dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la construction aéronautique dans le monde entier. Airbus estime que les commandes d'A380 émises par Emirates soutiendront à elles seules 41 000 emplois directs, indirects et induits en Europe.

Ces emplois hautement qualifiés s'intègrent dans une chaîne d'approvisionnement à valeur élevée, ce qui entraîne un effet multiplicateur considérable dans les pays où Airbus dispose de sites de production.

En 2013/14, l'effet estimé des investissements d'Emirates dans l'A380 s'élevait à 3,4 milliards d'euros du PIB à l'échelle de l'Europe. En Allemagne et en France, la part du PIB était de 1,2 milliards d'euros pour chaque pays.

En avril 2015, Emirates a signé avec Rolls-Royce un contrat historique de 8,7 milliards d'euros portant sur la livraison de moteurs Trent 900 ainsi qu'un service de support intégral à long terme. Ces moteurs équiperont 50 A380 d'Airbus mis en service à partir de 2016.

Ce contrat, qui est le plus important jamais enregistré par Rolls-Royce et qui représente l'un des plus grands volumes de commandes à l'exportation enregistrés par une entreprise britannique, s'inscrivait dans le cadre de l'investissement continu d'Emirates au Royaume-Uni et en Europe.

Définir de nouveaux standards pour l'expérience en vol

La mise en service du premier A380 d'Emirates en 2008 a défini de nouveaux standards en matière d'expérience en vol pour les clients, en introduisant de nombreuses innovations dans l'industrie, notamment l'Onboard Lounge (salon-bar), les douches-spa, le wi-fi gratuit et des systèmes de divertissement en vol ultramodernes dans toutes les classes, ainsi que de nombreuses autres prestations.

Emirates ne cesse d'investir afin d'optimiser son produit A380 et d'offrir à ses clients la meilleure expérience possible. À ce jour, plus de 85 millions de passagers ont voyagé à bord des A380 d'Emirates.

La compagnie a introduit d'innombrables innovations à bord de sa flotte A380 depuis 2008. Par exemple de petites optimisations, telles que la mise en place de prises USB sur les sièges et l'installation de stores électriques sur les hublots, ou aussi des mises à niveaux plus importantes, telles que le déplacement des coffres à bagages afin d'obtenir une cabine plus spacieuse, l'installation de systèmes de divertissement à bord plus étendus et de meilleure qualité, et un Onboard Lounge entièrement rénové.

Les opérations A380 d'Emirates

Emirates, principal opérateur de l'A380 au monde, utilise cet appareil double-pont emblématique sur des vols réguliers vers 48 destinations sur six continents.

En comptant les vols exceptionnels, les services commémoratifs spéciaux, les vols d'essais et autres déploiements opérationnels, plus de 70 aéroports ont accueilli les A380 d'Emirates à ce jour.

La compagnie réceptionne en moyenne 11 A380 par an, depuis son premier exemplaire livré en août 2008. Au cours de son exercice 2016/17, Emirates a réceptionné un chiffre record de 19 A380 neufs.

À Dubaï, Emirates exploite le Hub A380 le plus grand du monde, doté d'un terminal spécialement conçu entièrement dédié aux opérations de l'A380.

Les installations, représentant un investissement de 3,3 milliards de dollars US, offrent aux voyageurs des niveaux sans précédents d'avantages et de confort en proposant un embarquement direct à bord des A380 à partir des salons de première classe et de classe affaires ainsi que des aménagements tels que des magasins duty-free, des spas, un grand choix de restaurants et bien plus encore.

Emirates dispose d'un personnel navigant technique de 1 500 personnes et d'un personnel navigant commercial de plus de 23 000 personnes spécialement formées aux opérations de sa flotte A380.