Ile Maurice: Etienne Sinatambou - «Jusqu'en 2004, on ne savait pas ce qu'était un tsunami»

«Grâce à la Disaster Act, nous pouvons sortir d'un État vulnérable et de devenir un État qui peut se protéger.»

Déclaration du ministre Etienne Sinatambou, ce lundi 6 novembre, lors d'un atelier de travail organisé à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis, à l'hôtel Labourdonnais, à Port-Louis. Le ministre a également fait ressortir qu'avant 2004, on ne savait pas ce qu'était un tsunami.

Il est également revenu sur le Early Warning System en préparation, avec l'appui des Nations-Unies, afin de détecter les calamités naturelles à temps. «Nous pouvons désormais connaître la trajectoire d'une tempête trois jours en avance. Et dans un délai de six heures, nous pouvons savoir quel pays sera touché. Nous allons continuer à progresser et identifier d'autres calamités naturelles qui pourraient nous affecter.»

Présent à cet atelier, l'ambassadeur japonais Yoshiharu Kato a rappelé qu'«un grand tsunami a causé d'énormes dégâts au Japon en 2011.» Il a aussi évoqué les six étudiants mauriciens qui participent actuellement à un échange sur le phénomène climatique au Japon. «Il faut continuer à parler de ce phénomène et de sensibiliser. J'espère qu'ils pourront apprendre un maximum et qu'ils pourront ensuite partager leurs expériences avec les Mauriciens », a-t-il fait ressortir.