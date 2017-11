Ile Maurice: Helen Clark, ancienne PM de la Nouvelle Zélande - «Maurice doit se réinventer»

Fazila Daureeawoo a, elle, salué la participation grandissante de la femme en politique grâce à la réforme électorale. «Aujourd'hui, les femmes sont largement représentées dans le judiciaire et dans le secteur public. Pour la première fois, nous avons une femme comme Speaker à l'Assemblée nationale et une femme comme Présidente de la République de notre pays», a-t-elle fait ressortir.

Helen Clark a aussi souligné le travail colossal de l'UNDP dans la progression de légalité des genres. «L'UNDP travaille dans le monde entier afin de faire progresser cette cause. Dans son rapport annuel en date de 2016, l'UNDP fait mention de 98 billions de dollars qui sont gaspillés dans les pays subsahariens à cause de l'écart qui existe entre les deux sexes »

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.