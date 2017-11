Ile Maurice: Suren Bissoondoyal - «Le nombre d'admissions dans les universités est en baisse»

Une baisse dans les admissions en primaire qui se fait sentir au niveau des admissions à l'universités. C'est ce qu'a affirmé Suren Bissoondoyal, président du conseil d'administration de la Tertiary Education Commission (TEC), ce lundi 6 novembre. C'était lors du séminaire ayant pour thème «Internationalisation of Higher Education and implementation of action plans post Quality Audit» à l'hôtel Westin, Balaclava.

Suren Bissoondoyal a souligné qu'auparavant, il y avait entre 15 000 et 20 000 admissions en primaire alors qu'il n'y a eu que 11 000 cette année. «Cela explique ainsi pourquoi que le nombre des étudiants qui va faire des études supérieures est en diminution. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui choisissent de faire des études supérieures à l'étranger pour avoir plus de chance d'obtenir un emploi plus tard», dit-il.

Selon Ram Prakash Ramlugun, Senior Chief Executive du ministère de l'Éducation, les universités publiques doivent recruter des étudiants étrangers pour pallier au manque d'étudiants mauriciens. «Il y a des places vacants dans nos institutions supérieurs», dit il.

Ram Prakash Ramlugun dit espérer qu'avec les Rs 50 millions comme annoncé par le gouvernement pour la recherche, les problèmes de financement pour la recherche diminueront. «Si nous voulons être un hub pour l'éducation supérieur, il faut qu'elle soit de qualité. C'est le moyen par lequel nous pourrons aspirer à attirer des étudiants internationaux», a-t-il conclu.