Afrique: FIBA 3×3 Africa Cup 2017 - Les chiffres marquants du tournoi

Et le Nigérian Dike Azuoma sacré meilleur joueur chez les hommes. avec Randriamampionona et l'Ivoirien Tidiane Traoré.

Top 3 Players at the #FIBA3x3Africa

Chez les dames, l'Ougandaise Jamila Nansikombi a marqué le plus de paniers (44 points dont 34 derrière l'arc). Elle devance l'Ivoirienne Mamiky Cisse (37 points) tandis que la Nigériane Nkechi Akashili et la Malienne Djeneba Ndiaye se partagent la 3è place avec 28 unités chacune.

Il aura été l'une des stars de la compétition. Désigné MVP et également vainqueur du concours de shoot à 2 points, le Malgache Elly Randriamampionona termine meilleur marqueur avec 46 points en 5 matchs devant l'Egyptien Ramy Ibrahim (40 points) et le Nigérian Abdul Yahaya (39 points).

Chez les dames, le Mali termine avec le trophée et 6 victoires en 6 matchs. Adama Coulibaly et ses coéquipières ont inscrit au total 97 points. Avec 92 points et 4 victoires en 6 rencontres, le Nigéria termine vice-champion. L'Ouganda monte sur le podium avec ses 94 points.

Les D Tigers sont restés invaincus durant tout le tournoi avec 5 victoires en autant de matchs et 106 points inscrits au total. La Côte d'Ivoire est vice-championne avec 3 victoires et 71 points inscrits, tandis que Madagascar a régalé le public avec ses 92 points au total.

