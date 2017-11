Cote d'Ivoire: Transfert des armes - Les experts réfléchissent sur les outils et procédures au niveau national

L'environnement sécuritaire du monde connaît une profonde mutation exacerbée par l'effet multiplicateur des armes. L'acquisition, la dissémination, les détournements ou le transfert des armes constituent des défis permanents pour les Etats. Conscient de ce fait, les Etats ont adopté, le 2 avril 2013, le Traité sur le commerce des armes (Tca) en vue de contrôler les armes.

Ce traité vise à instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réguler ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques, de prévenir et éliminer le commerce illicite des armes classiques et empêcher le détournement de ces armes afin de contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales.

C'est dans ce cadre que la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation les armes légères et de petits calibres (ComNat-Alpc), organise, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil national de sécurité (S-Cns) un atelier de validation des résultats de l'évaluation des outils et procédure de contrôle des transferts d'armes et munitions en cote d'Ivoire, du 2 au 4 octobre 2017, à Abidjan-Plateau.

« Après l'avoir signé les premières heures de son adoption en 2014 et ratifié le 26 février 2015, la Côte d'Ivoire est Etat-partie au Traité sur le commerce des armes. Il est aujourd'hui question de sa mise en œuvre au niveau national conforment aux dispositions du Tca.

Mais l'entrée en vigueur et sa mise en œuvre de ce texte induisent une harmonisation du cadre législatif et réglementaire et une révision des outils et procédures de transfert des armes et munitions.

C'est dans ce cadre le gouvernement ivoirien a sollicité et obtenu auprès du Secrétariat du traité (Tca), dans le cadre du Fonds spécial d'affectation volontaire, le financement d'un projet de renforcement des capacités nationales en matière d'outils et procédures de contrôle des transferts», a affirmé le Commissaire-Divisionnaire, Léon Djokouéhi, secrétaire exécutif, représentant le président de la ComNat-Alpc.

Avant d'ajouter qu'un expert en la matière, en la personne de Me Helène Cissé, a été sollicité avec pour mission de proposer des outils et mécanismes de transferts et de contrôle des armes classiques, conformes aux textes nationaux et au regard des dispositions du Tca. Le présent atelier vise donc à la validation de l'étude d'évaluation de ces outils et procédures.

Pour Christian Ago Kodia, secrétaire adjoint du secrétariat du Cns, en ratifiant en 2015 le traité sur le transfert sur le commerce des armes l'Etat de Cote d'Ivoire a affirmé son adhésion à la paix au niveau national et dans la sous région.

Aussi, les différents conflits enregistrés en Afrique-subsaharienne ces dernières années, montrent que la question du transfert des armes mérite une attention particulière.

C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a obtenu un financement de 100 000 dollar Us, en deux phases pour le renforcement des capacités et les échanges d'expériences. Le programme de ce jour qui constitue le volet, vise le renforcement des outils et procédures de contrôle.