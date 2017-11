Afrique de l'Ouest: La pêche illégale fait perdre des milliards aux pays d'Afrique de l'Ouest

En raison de la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, dite pêche INN, "de 2010 à 2016, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Togo et le Bénin ont perdu environ 2,3 milliards de dollars par an en chiffre d'affaires.

En Afrique de l'Ouest, le poisson représente une importante source de protéines et génère du revenu et des emplois pour quelque 7 millions de personnes.

'Il s'agit d'une véritable criminalité maritime qui constitue une menace pour nos pêcheurs et nos économies locales", a reconnu lundi à Lomé Ouro-Koura Adagazi, le ministre togolais de l'Agriculture à l'ouverture d'une rencontre des inspecteurs des pêches des deux pays ; un rendez-vous organisé avec l'appui de la Coopération française. La mutualisation des moyens de surveillance et du renseignement est vitale.

