Cote d'Ivoire: Atlantique Assurances ouvre une nouvelle agence et lance "Assist Auto Plus"

Atlantique Assurances Côte d'Ivoire (AACI), filiale du Groupe Banque Centrale Populaire(BCP) a procédé le vendredi 03 novembre à Abidjan Plateau à la Rue des Banques, à l'inauguration d'une nouvelle agence, dénommée" Agence Directe", suivi du lancement « Assist 'Auto Plus », une nouvelle offre d'assistance automobile.

Cette double cérémonie s'est déroulée en présence de M. Habib Koné, Dg d'Atlantic Business International, M. Amadou Outtara, Pca d'Atlantique Assurances, Mme Rosalie LOGON, Dg d'Atlantique Assurances et devant plusieurs invités de marque, clients des filiales banque et assurance du Groupe BCP.

"Le client aujourd'hui recherche la quiétude lorsqu'il prend le volant. C'est cette quiétude également que nous recherchons pour nos clients assurés. Et c'est l'une des raisons majeures de la création de ce nouveau produit.

C'est pour nous, une manière de renouveler la confiance sur nos capacités à garantir leur sécurité en toute circonstance", a expliqué Mme Rosalie Logon, directrice générale de l'assurance.

Poursuivant, Mme Logon a relevé les avantages rattachés à la création de la nouvelle "Agence directe" créée au Plateau.

« Nous sommes convaincus que cette agence offrira le meilleur à notre clientèle à travers tous les produits que nous proposons. Notre souci, donner une autre image de l'assurance en Côte d'Ivoire ».

Quant à l'offre innovante, "Assist' Auto", elle se présente comme un contrat par lequel la Compagnie s'engage à fournir des prestations d'assistance sous forme d'aide matérielle et logistique en cas d'accident ou de panne immobilisant le véhicule.

«Ce sont quatre packs qui sont proposés aux souscripteurs en fonction de leurs activités et des risques liés à leurs déplacements. Il comprend un système de géolocalisation, de remorquage et un véhicule de remplacement en cas de panne ou d'accident qui sont mis à la disposition du client.

Ce dernier pourra en cas de problème joindre le call center pour une prise en charge systématique de son véhicule. Le tarif est aussi ajustable à sa convenance », a tenu à préciser M. Soulama Adama, directeur commercial d'Atlantique Assurance.

Au cours de cette même cérémonie, 3 trophées ont été décernés par Atlantique Assurances et sa consœur Banque Atlantique, aux entreprises faisant preuve de fidélité, clientes à la fois de la Compagnie d'assurances et de la banque et sollicitant régulièrement l'accompagnement du Groupe dans le cadre de leur stratégie financière afin de soutenir leur plan de développement.

Atlantique Assurances Côte d'Ivoire (AACI), filiale du Groupe Banque Centrale Populaire, est une compagnie d'assurances créée en 2006. AACI offre à sa clientèle des produits « non vie » afin de se prémunir notamment de l'Incendie, l'Accident et les Risques Divers (IARD).

AACI fait partie des principales compagnies de la Côte d'Ivoire. Elle a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards et se classe au 6e rang sur les 18 acteurs du marché.

Le Groupe BCP, se présente comme l'une des premières institutions bancaires du Maroc. Il est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc.

Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l'étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.