Afrique: Librairies d'Afrique francophone - 30 experts de 12 pays en introspection à Abidjan

La question de la circulation du livre dans la région, des usages commerciaux et relations avec les éditeurs, des appels d'offres et des politiques en faveur du livre et de la lecture sont au cœur des thématiques au menu du séminaire régional de l'Association internationale des libraires francophones (Ailf) section-Afrique. Ce sera du 9 au 11 novembre, à Ivotel Hôtel d'Abidjan-Plateau.

Plus d'une vingtaine de libraires de l'Afrique subsaharienne, en plus de leurs hôtes ivoiriens, principalement la Librairie de France Groupe, participent à ce séminaire consacré à leur relationnel commercial avec l'ensemble de leurs partenaires (commanditaires d'appels d'offres et marchés publics, éditeurs et distributeurs implantés en Afrique et en Europe, institutionnels et représentants d'institutions culturelles françaises).

L'objectif principal de cette rencontre, outre le fait de réunir les 21 adhérents statutaires de 12 pays (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Tchad) est de dresser un état des lieux de la situation des librairies africaines à partir de constats avérés et de difficultés communes rencontrées par les libraires de la zone.

Un questionnaire préalable a donc été adressé aux libraires afin de répertorier, selon des thématiques, l'existant et de le présenter à des experts spécialistes pouvant réfléchir avec nous aux possibles réponses. Avec, en filigrane, l'avenir de l'industrie livresque à l'ère du numérique et du digital.

Du numérique et du photocopillage

Des professionnels du livre ou responsables politiques (éditeurs, représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, de la Centrale de l'Edition et de l'Assedi (Association des éditeurs ivoiriens), soit au total une trentaine d'experts, y prennent part. le tout, dans un souci d'approche transversale et multi-centrée des enjeux actuels et futurs du livre.

Et ce, à travers 6 thématiques opératoires et à l'aune, comme susmentionné, de la digitalisation, de la numérisation et du photocopillage et des différents droits d'auteur, copyright et autres intérêts juridiques.

L'Ailf est très impliquée sur le territoire africain depuis sa création en 2002 puisque 1/3 de son réseau, composé d'une centaine de libraires dans le monde, est représenté par des libraires exerçant en Afrique subsaharienne.

C'est d'abord à travers des rencontres professionnelles que l'Association manifeste sa présence en Afrique avec, à son actif, près d'une vingtaine de rencontres depuis 2003.

Des formations thématiques dans un seul pays à des séminaires sous-régionaux, des états des lieux ou un accompagnement individualisé, tous les formats ont été imaginés pour répondre au mieux aux questionnements et problématiques des libraires.

Depuis la dernière rencontre sous-régionale de Dakar, en 2014, un état des lieux a été réalisé en Guinée par Loubna Fawaz, administratrice de l'Ailf. L'occasion de faire un coup de projecteur sur les libraires et institutionnels guinéens au moment du lancement de « Conakry, capitale mondiale du livre ».

C'est aussi à travers la Caravane du livre et de la lecture que l'Ailf s'implique sur le territoire africain à travers les membres de son réseau œuvrant dans une dizaine de pays. Une démarche participative et proactive, en somme.