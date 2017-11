Maroc: SM le Roi exprime au Serviteur des Lieux Saints Sa forte condamnation de l'attaque abjecte qui a ciblé le nord de Ryad

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message au Serviteur des Lieux Saints, le Roi d'Arabie Saoudite Salman Bin Abdelaziz Al-Saoud, dans lequel le Souverain lui exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Sa forte condamnation et Son rejet total de l'attaque abjecte qui a ciblé le nord de la ville de Riyad par un missile balistique en provenance du Yémen.

Suite à cette attaque abjecte qui a ciblé le nord de la ville de Riyad par un missile balistique en provenance du Yémen, que les Forces royales aériennes saoudiennes ont réussi à intercepter et à détruire, Je tiens à vous exprimer, en Mon nom propre et en celui du peuple marocain, Ma forte condamnation et Mon rejet total de cet acte d'agression lâche qui a tenté de porter atteinte à l'intégrité de votre pays frère et à la sécurité de ses citoyens, lit-on dans ce message.

SM le Roi Mohammed VI a réitéré au Serviteur des Lieux Saint la solidarité du Royaume du Maroc avec le Royaume d'Arabie Saoudite frère et son soutien total à toutes les mesures qu'il entreprend en vue de préserver sa sécurité et sa stabilité, ainsi que son engagement total dans le devoir de solidarité arabe pour défendre la souveraineté du Yémen frère, son unité nationale et son intégrité territoriale.

Le Souverain exprime au Serviteur des Lieux Saints Ses sincères sentiments de solidarité, implorant le Très-Haut de le préserver, ainsi que son peule frère, de tout malheur.