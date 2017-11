Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, s'est entretenu, le lundi 6 novembre 2017 à Ouagadougou, avec le chef de division adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Dalia Hakura, autour des politiques macroéconomiques du Burkina Faso.

La coopération entre le Fonds monétaire international (FMI) et le Burkina Faso a de beaux jours. L'institution devra poursuivre son soutien à la mise en œuvre des politiques macroéconomiques burkinabè, à en croire le chef de division adjoint du département Afrique de l'institution, Dalia Hakura. En séjour à Ouagadougou, celle-ci en a donné l'assurance, le lundi 6 novembre 2017, à l'issue d'une rencontre « très utile » et « informative » avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. «

Le FMI a soutenu la mise en œuvre des politiques macroéconomiques et structurelles au Burkina Faso durant les quatre dernières années. Ce programme arrivé à terme en juillet 2017, s'est très bien passé.

Nous discutons des nouvelles politiques et plans du gouvernement pour 2018 et le moyen terme », a indiqué Mme Hakura.

Pour elle, l'objectif est de faire en sorte que les plans de développement préservent la stabilité macroéconomique et stimulent une croissance soutenable et inclusive à long terme. « Je me réjouis de poursuivre les échanges avec les membres du gouvernement pendant ma visite », a-t-elle lâché.

Le FMI et le « pays des Hommes intègres » entretiennent une étroite et vieille relation de partenariat. L'institution aide le Burkina Faso à asseoir une croissance plus forte et durable, et à combattre la pauvreté, à travers le financement de divers projets et programmes.