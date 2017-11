Mali: Rapport Doing business - Près de 3 200 réformes de l'environnement des affaires ont été mises en œuvre

Selon un communiqué de la Banque mondiale sur le dernier rapport doing business, il ressort que le Groupe de la Banque mondiale a recensé 264 réformes de l'environnement des affaires dans 119 pays au cours de l'année dernière. Soit autant d'évolutions essentielles pour attirer des investissements, renforcer la compétitivité et, surtout, favoriser la création d'emplois, ce dernier aspect étant au cœur même du rapport Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs.

Cette 15e édition du rapport, qui mesure chaque année la facilité de faire des affaires pour les petites et moyennes entreprises du monde entier, rappelle que 3 188 réformes ont été engagées depuis le lancement du premier volume, en 2003.

« La création d'emplois fait partie des avancées porteuses de transformations que les pays et leurs habitants peuvent réaliser dès lors que l'on permet au secteur privé de se développer. Des règles équitables, efficaces et transparentes, comme les défend le rapport Doing Business, améliorent la gouvernance et endiguent la corruption », souligne Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale.

Les pays en développement ont été à l'origine de 206 réformes, soit 78 % de tous les changements introduits dans le monde l'an dernier. Avec 83 réformes à son actif, l'Afrique subsaharienne détient le record pour la deuxième année consécutive, devant l'Asie du Sud qui affiche elle aussi une performance exceptionnelle (20 réformes). Pour l'essentiel, les efforts ont porté sur l'amélioration de l'obtention de prêts et la création d'entreprise (38 réformes dans chacun de ces domaines) mais également sur la facilitation du commerce transfrontalier (33 réformes).

La Nouvelle-Zélande, Singapour et le Danemark continuent d'occuper les trois premières places du classement 2018 relatif à la facilité de faire des affaires, devant la République de Corée, la RAS de Hong Kong en Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège, la Géorgie et la Suède.

Les dix pays où les améliorations sont les plus sensibles sont le Brunei Darussalam (pour la deuxième année consécutive), la Thaïlande, le Malawi, le Kosovo, l'Inde, l'Ouzbékistan, la Zambie, le Nigéria, Djibouti et El Salvador. Mais jamais les profils des pays du top 10 n'ont été aussi variés, du point de vue de la richesse et de la taille, sachant que la moitié d'entre eux (El Salvador, Inde, Malawi, Nigéria et Thaïlande) rejoignent ce peloton de tête pour la première fois.

« Les politiques publiques sont la clé de la création, de l'activité et du développement des petites et moyennes entreprises. De plus en plus, les gouvernements du monde entier consultent le rapport Doing Business pour obtenir des données objectives à l'appui de leur action. Mais surtout, l'accessibilité et la transparence totale du rapport permettent aux citoyens de réclamer des comptes à leur gouvernement face à des réformes qui profitent aux entreprises et aux ménages et, plus largement, à la société tout entière », analyse Shanta Devarajan, directeur principal pour l'économie du développement à la Banque mondiale.