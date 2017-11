Burkina Faso: FILEP 2017 - Les journalistes seront face à leur responsabilité

Le comité d'organisation du Festival international de la liberté d'expression et de la presse (FILEP) a animé une conférence de presse, le jeudi 2 novembre 2017 à Ouagadougou. Il s'est agi de dévoiler les activités au programme de la VIIe édition du Festival.

Du 8 au 11 novembre prochain se tiendra le VIIe Festival international de la liberté d'expression et de la presse (FILEP), organisé par le Centre national de presse Norbert Zongo. Il se tiendra sous le thème : « Défis sécuritaires en Afrique : rôles et responsabilités des médias».

Le comité d'organisation dudit événement a convié les médias, le jeudi 2 novembre 2017 à Ouagadougou pour leur donner de plus amples informations sur cette édition.

Selon le conférencier, Boureima Ouédraogo, l'une des activités phare du FILEP 2017 est un colloque international sur le thème central afin de permettre aux festivaliers de répondre à plusieurs préoccupations.

Il s'agit, entre autres, du rôle des médias et leurs responsabilités dans un contexte de terrorisme et de radicalisation, des limites objectives des médias face aux défis sécuritaires et des voies et moyens pour faire d'eux des partenaires stratégiques dans cette lutte.

Cela est d'autant plus nécessaire, a dit Boureima Ouédraogo, que le métier du journaliste est aujourd'hui mis à rude épreuve dans un contexte de terrorisme, de toutes formes d'extrémisme et de radicalisation, où, les médias sont la cible autant des terroristes que des acteurs de la lutte contre le phénomène.

« Les médias sont plus que jamais confrontés à de nouveaux challenges. Ils sont pris en tenaille entre, d'une part, le devoir et la liberté d'informer et, d'autre part, l'obligation de contribuer de la préservation de la paix et à la lutte contre ces maux », a-t-il affirmé.

A l'en croire, le FILEP 2017, connaîtra également d'autres activités telles une exposition photos au CNP/NZ, des rencontres connexes d'organisations de défense des médias, des émissions radio et télé, une sortie de recueillement sur le site de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses compagnons à Sapouy.

«Ce recueillement est une façon d'interpeller les autorités une fois de plus que nous réclamons toujours justice dans l'affaire Norbert Zongo», a signifié le coordonnateur du CNP/NZ, Abdoulaye Diallo.

A ces activités s'ajoute une projection débat du film : « Une révolution africaine : les dix jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré», et une cérémonie de remises des prix Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation qui récompensera la meilleure œuvre parmi plus d'une trentaine en compétition (presse écrite, radio et télé).

« Comme les éditions précédentes, la meilleure œuvre dans chaque catégorie sera récompensée d'un million de F CFA et la meilleure œuvre de toutes les trois catégories recevra le Sebgo d'Or d'une valeur d'un million de F CFA », a précisé M. Ouédraogo.

Par ailleurs, il a dit que ces prix seront remis, le 10 novembre prochain, lors d'une soirée gala au Mess des officiers au cours de laquelle sera aussi magnifiée l'excellence de la pratique du journalisme chez les femmes à travers la remise du prix de la meilleure journaliste burkinabè.

«Nous allons également saisir l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Justin Coulibaly, ex-membre du comité de pilotage du CNP/NZ, décédé le 29 septembre 2017», a indiqué M. Ouédraogo.

Et de poursuivre que l'aspect populaire du festival n'a pas été occulté. D'où l'organisation d'un concert de clôture qui verra la prestation d'artistes comme Smokey, Elie Kamano de la Guinée, etc. Quant à la question de la sécurité autour du festival, les membres du comité ont rassuré que des dispositions ont été prises pour que toutes les activités se déroulent dans la sérénité.

Le FILEP est né en 1999 «dans un contexte de revendication de vérité et de justice pour Norbert Zongo et ses compagnons assassinés le 13 décembre 1998, ainsi que pour tous les crimes impunis sous le régime de Blaise Compaoré», ont rappelé ses organisateurs.