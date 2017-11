Burkina Faso: Filière anacarde dans la Comoé - Un projet de 6 milliards de F CFA lancé

En outre, il ambitionne augmenter les revenus tirés des plantations agricoles par la transformation et la certification des produits biologiques, et créer des emplois verts au profit des femmes et des jeunes par la mise en place d'unités de transformation et de services.

En effet, selon M. Bassière, le PADA/REDD+ a pour objectif d'améliorer la productivité et la production biologique de l'anacarde par la plantation des arbres à haut rendement, et la promotion des bonnes pratiques d'entretien.

A en croire le ministre Nestor Bassière, le PADA/REDD+ « s'inscrit parfaitement dans la vision du PNDES et de l'économie verte de par sa forte valeur ajoutée, et participe de l'engagement du gouvernement de faire des régions, le centre névralgique du développement local ».

Estimé à 10,528 millions de dollars US, soit environ 6 milliards de F CFA, le PADA/REDD+ est financé par le Programme d'investissement forestier (PIF) du Fonds d'investissement pour le climat, le Fonds africain de développement, le Fonds d'aide au secteur privé africain, le secteur privé, le gouvernement et les bénéficiaires.

Le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Nestor Bassière a déclaré qu'au regard de l'importance de la filière, le projet de par la volonté du gouvernement, va accompagner les acteurs de la filière intervenant dans sa zone de couverture. Il s'articulera autour de trois composantes, à savoir le développement de la chaîne de valeur anacardes, le renforcement des capacités des acteurs, et enfin la gestion du projet.

Le projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Comoé pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (PADA/REDD+) sera mis en œuvre dans la zone d'intervention de l'ONG Wouol dans le bassin de la Comoé, qui couvre les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Lancé le 31 octobre 2017 à Bérégadougou, localité situé à 15 km de Banfora, le projet touchera 23 communes réparties dans 8 provinces des 3 régions.

Le projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Comoé pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (PADA/REDD+), a été lancé, le 31 octobre 2017 à Bérégadougou. La cérémonie placée sous le patronage du Premier ministre, a été présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique Nestor Bassière.

