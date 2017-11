Ile Maurice: Tracé du Metro Express - 40 km de tuyaux de la CWA seront enlevés

À combien se chiffrent ces travaux et qui paiera la note ? Selon nos recoupements, le déplacement des tuyaux de la CWA devrait coûter pas moins de Rs 200 millions. Toutefois, ces dépenses seront effectuées par Larsen & Toubro, la compagnie qui a décroché le contrat pour la réalisation du projet. Il revient également à la firme indienne de construire une autre station de pompage et trouver un autre bâtiment qui fera office de garage.

Cependant, on avance que certaines régions devraient connaître des travaux plus importants. À l'instar de Bell-Village, où des relocalisations additionnelles sont à prévoir. En effet, à proximité du Rajiv Gandhi Science Centre, la CWA compte une station de pompage. Celle-ci devra être installée ailleurs pour faire place au Metro Express.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.