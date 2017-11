Ile Maurice: Rivière-du-Rempart - La cueillette de champignons, un métier qui rapporte

En effet, la sexagénaire souligne que ce métier saisonnier leur permet de gagner entre Rs 1 000 et Rs 1 200 par jour. Ce qui n'est pas si mal. Et quand la saison de coupe tirera à sa fin, Indranee Seeboruth ira exercer comme vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter.

Vers 10 heures tous les jours, après son retour, Pratima Jootun et elle s'installent en bordure de route, devant leur demeure, où elles passeront la journée à nettoyer et à vendre les champignons aux villageois et aux automobilistes de passage. «Boukou dimounn kontan manz sa», lancent-elles.

Indranee Seeboruth, 65 ans, et Pratima Jootun, 37 ans, sont des battantes, des femmes courage. Habitant le village de Rivière-du-Rempart, elles sont voisines, mais pas que. Elles travaillent aussi main dans la main, dans l'unique but de venir en aide financièrement à leur famille respective. Pendant la saison de la coupe dans les champs de canne, elles en profitent pour aller cueillir des champignons «sauvages».

