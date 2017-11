Ile Maurice: Pailles - Des habitants déplorent des activités louches au complexe municipal

Les allées et venues au centre récréatif de Pailles inquiètent les habitants. Depuis quelque temps, au premier étage, des matelas y sont installés où des personnes viennent dormir. Des seringues jonchent le sol... «On voit des hommes et des femmes entrer et sortir tous les soirs. Tout porte à croire que c'est devenu un endroit où la prostitution règne. Des jeunes y viennent se droguer», affirment les habitants.

En 2012, l'opération de ce centre est passée sous la tutelle de la municipalité de Port-Louis car le conseil de district de Rivière-Noire n'avait plus de fonds pour le gérer. «Les habitants de Pailles y pratiquaient une activité sportive, les jeunes y prenaient des cours de rattrapage, de chants, de ravanne. On y pratiquait la boxe française et on y célébrait des anniversaires. Ce n'est maintenant plus qu'un lieu fantôme.»

Un sentiment de mécontentement règne chez les habitants de Pailles. «Nous ne reconnaissons plus notre centre. Nous nous sentons concernés par ce changement drastique parce que c'est devenu un lieu qui n'a plus de vie.» Les résidents affirment qu'il y a même des personnes qui sont victimes de vol dans les environs du centre.

Noorani Aurdally, travailleur social et président du Mouvement pour le progrès de Pailles, ajoute que cette situation est inacceptable car ce bâtiment abrite aussi un Area Health Centre et une clinique dentaire au rez-de-chaussée. «Ce n'est ni hygiénique ni prudent pour les habitants du quartier qui y vont pour leur visite médicale. Nous demandons à la municipalité de Port-Louis de nous redonner des services adéquats car nous sommes des contribuables.»