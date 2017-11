Zimbabwe: 71e session de l'UPA - La présidente du Sénat du Zimbabwe à Ouagadougou

Les parlementaires africains vont réfléchir à « La contribution des parlements nationaux à la préservation de la souveraineté nationale et au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique ».

Elle est arrivée hier 6 novembre 2017 à Ouagadougou. Accueillie à sa descente d'avion, à l'aéroport international de Ouagadougou par le 2e et le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Lona Ouattara et Ousséni Tamboura, Mme Madzonwe a indiqué être venue prendre part à la 71e session et à la 50e conférence de l'UPA pour discuter des relations interparlementaires.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.