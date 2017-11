Burkina Faso: Développement au Sahel - Près de 6 milliards de FCFA investis en 4 ans

C'est dans cette optique que le secrétaire général de la région du Sahel, Vincent Sawadogo, a félicité et encouragé A2N pour son engagement, son sérieux et la qualité du travail qui est abattu sur le terrain pour faire face aux grands défis qui se posent à la région.

En termes de perspectives, il est prévu la mise à jour régulière de gestion et du manuel de procédures administratives, financières et comptables et l'élaboration d'un document d'orientation stratégique à la hauteur de l'engagement de A2N et des missions qu'elle s'est assignées. Par ailleurs, l'ONG veut construire son siège et bâtir une ferme-école d'une superficie de quatre hectares à Dori.

Pour garder la confiance des partenaires actuels et attirer de nouveaux, nous devrons montrer pattes blanches dans la gestion des ressources humaines et financières », s'est-il adressé aux participants.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

