Burkina Faso: Hygiène et assainissement - «WaterAid» enseigne les bonnes pratiques à Bobo

L'Organisation non gouvernementale (ONG) «WaterAid», a organisé, dans la matinée du jeudi 2 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso, des séances de sensibilisation sur le lavage des mains. Des femmes enceintes, des femmes allaitantes, et bien d'autres personnes, ont été outillés aux bonnes pratiques en hygiène et assainissement.

L'Organisation non gouvernementale (ONG) «WaterAid», a fait de la promotion des droits d'accès à l'eau potable et à l'assainissement son cheval de bataille, à travers sa campagne de plaidoyer dénommée « un départ sain », s'étendant de 2014 à 2019.

Dans le cadre de cette campagne, l'ONG a visité, dans la matinée du jeudi 2 novembre 2017, le service de Santé maternelle et infantile (SMI) de la direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Bobo-Dioulasso. Sur place, l'équipe de « WaterAid » a sensibilisé les femmes allaitantes et celles enceintes, sur le lavage des mains.

Un geste banal, à écouter le responsable de cette équipe de campagne, Roch Wendploumdé Ouédraogo, mais qui peut contribuer à réduire considérablement la mortalité infantile lorsqu'il est bien exécuté. Pour lui, le lavage des mains doit être un réflexe permanent pour les mères allaitantes et les femmes enceintes, qui sont les principales cibles de ce programme.

Et cela, a-t-il précisé, après avoir mené certaines activités. «La mère doit se laver les mains, quand elle sort des toilettes, quand elle veut allaiter le nourrisson, quand elle s'apprête à manger, et après avoir fini de manger», a-t-il listé comme exemples de situations.

Les femmes ont ainsi pu s'approprier, à travers des séances de démonstrations animées par des étudiants en médecine de l'Université Nazi- Boni de Bobo-Dioulasso, toutes les étapes du lavage de mains, prescrites par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Sahadatou Congo, est l'une des bénéficiaires de cette sensibilisation d'une matinée.

«Nous avons retenu toutes les étapes de lavage des mains et cela va épargner les enfants de beaucoup de maladies, comme la diarrhée, la fièvre typhoïde», s'est réjoui Mme Congo, au terme de la sensibilisation.

Le responsable des activités de la prévention du service de SMI, Madi Démé, a lui aussi salué l'initiative de «WaterAid», qui a un dénominateur commun avec son service, la promotion de l'hygiène. «Ce sont ces genres d'activités que nous menons dans ce centre, et l'initiative est à reconduire», a reconnu M. Démé.

Le Tour du Faso, un partenaire privilégié

Après l'étape du SMI de la CNSS, le cap a été mis sur le lieu d'arrivée de la 7e étape du 30e Tour cycliste du Faso. Sur ces lieux, les spectateurs aussi ont pu profiter des conseils d'hygiène.

La sensibilisation et le Tour du Faso, à entendre le responsable de l'équipe de sensibilisation, n'est pas une simple coïncidence. «WaterAid», a-t-il laissé entendre, est en partenariat avec le ministère des Sports et des Loisirs, et la Fédération burkinabè de cyclisme.

Et d'ajouter que cet évènement qui draine du monde, est une opportunité pour rencontrer les Burkinabè pour faire passer ce message qui a trait à l'eau potable et à l'assainissement.

Roch Wendploumdé Ouédraogo a en outre, confié que le lavage des mains n'est qu'un symbole pour «WaterAid», dans la promotion de l'accès à l'hygiène et à l'eau potable.

L'ONG, a-t-il insisté, est prête à mettre toutes ses forces pour que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit une priorité au Pays des Hommes intègres, à l'image des secteurs de l'éducation et de la santé.