Afrique Australe: Lutte contre la traite de personnes - Un livret d'enseignement pour la région SADC

Madagascar peut maintenant renforcer son engagement dans la lutte contre la traite de personnes.

La SADC vient de lancer, le 31 octobre à Gaborone, un livret contenant des enseignements tirés des leçons apprises sur le combat mené dans les pays membres de la région. L'utilisation de cet outil vise à améliorer les capacités de réponse contre la traite des êtres humains dans chaque pays. Le livret cite que « La leçon malgache montre que la coopération entre les acteurs étatiques et non étatiques est essentielle pour bien assurer le soutien aux victimes. Grâce à sa coopération avec des acteurs non étatiques, le gouvernement malgache a mis en place des programmes de soutien et de protection des victimes qui auraient autrement été difficiles à mettre en œuvre. »

Ce crime odieux est une réalité dans la Grande île si on ne cite que les disparitions d'enfants et d'adolescents, les mineurs assignés au travail domestique. Madagascar s'est engagé politiquement dans la lutte contre la traite en ratifiant les principaux instruments juridiques internationaux des droits de l'homme (protocoles et conventions). Le pays a aussi élaboré son plan d'action quinquennal qui lui permet de relever les défis sur la prévention de la traite de personnes, la protection des victimes de la traite des êtres humains, la poursuite et la répression des auteurs, sans oublier la coopération entre institutions, entités et partenaires.