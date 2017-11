Madagascar: Assemblée nationale - Le projet de motion de censure coince

« La Constitution prévoit qu'il est le chef de l'administration. Suite aux multiples bévues des membres de l'administration, pourtant, c'est toujours le chef de l'État, qui subit les feux croisés de l'opinion. Le Premier ministre et son équipe eux, semblent toujours épargnés alors qu'ils sont défaillants sur plusieurs urgences et nuisent à l'image du pouvoir. Certains ministres ne semblent faire que de la figuration », fulmine-t-il.

L'élu de Betroka dément un éventuel règlement de compte, ou tout intérêt financier, derrière sa démarche. Outre le fait d'écarter des sphères dirigeantes, ceux qui soutiennent le pouvoir depuis le début, le député Randrianasolo et ses acolytes reprocheraient à l'Exécutif l'inef- ficacité du gouvernement. L'élu pointe particulièrement du doigt le chef du gouvernement et les ministres.

Un membre du groupe parlementaire, réputé d'opposition, affirme, néanmoins, que si on nous contacte pour signer en faveur de la motion de censure, nous le ferons. Une adhésion des députés opposants, au pouvoir à l'initiative de soubresaut contre le team Mahafaly, atteindrait aisément le quota constitutionnellement requis. D'autant plus que, le député Randrianasolo martèle : Ce sont nous les députés pro-pouvoir qui sommes à la base de cette initiative.

