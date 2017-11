Congo-Kinshasa: Doing business - Kinshasa se projette déjà en 2019

La RDC n'a pas attendu la publication de l'édition 2018 pour présenter les grandes lignes de sa feuille de route validée officiellement le 3 octobre 2017 par les autorités. Des réformes plus approfondies sont prévues pour booster plusieurs indicateurs stratégiques du rapport, dont la création d'entreprise, le paiement des taxes et impôts, le raccordement à l'électricité moyenne tension et le règlement de l'insolvabilité.

Les deux points engrangés par la RDC dans le dernier rapport Doing Business 2018, publié le 31 octobre, représentent un petit pas à ne pas minimiser, a mis en garde l'Agence nationale de promotion des investissements (Anapi). En effet, le pays est passé de la 184e à une 182e place bien méritée, selon l'Anapi, dans le classement général. Dans notre dernière livraison, nous avons évoqué le bon comportement de l'indicateur « Création d'entreprise », avec plus de 30 points de variation à la hausse entre les classements 2017 et 2018. Nulle part ailleurs, la progression n'a été aussi fulgurante parmi les dix indicateurs examinés par les enquêteurs de la Banque mondiale (BM). Cela prouve à suffisance une véritable rupture après cinq années de stagnation à la 184e place.

Un rôle stratégique pour l'Anapi

À son actif, l'Anapi a contribué de manière décisive à la publication de plus de 40 arrêtés, 2 ordonnances, 13 décrets, 11 notes circulaires, 2 lois et 7 notes de service. D'où son influence indiscutable dans l'évolution de la vie économique nationale. Bien entendu, l'Anapi s'est félicitée du dernier score réalisé par la RDC. L'organe technique du gouvernement central, en matière d'amélioration du climat des affaires et des investissements, a mis sur pied une stratégie de communication pour la période 2016-2018. Une urgence pour le pays au regard de la faible effectivité des dernières avancées sur le terrain. L'espoir renaît de nouveau pour que la RDC arrive enfin à améliorer sensiblement sa cote générale, avec des effets directs sur la promotion de l'entrepreneuriat local, l'attraction des investissements directs à l'étranger, l'augmentation de la production des biens et la création d'emplois et richesses sur le plan national.

Quant à l'avenir, l'Anapi le voit avec une modification de certaines pratiques tant dans les administrations que les aéroports. L'idée de base reste la nécessité d'attirer les nouveaux investisseurs dans le pays. Et les réformes prévues pour l'édition 2019 prévoient justement d'atteindre cet objectif en spécifiant même les mécanismes à privilégier, notamment la mise sur pied d'un réseau informatisé pour réduire le délai dans la création d'entreprise et la facilitation des démarches. Sur le plan des défis futurs à relever, il y a d'abord la poursuite du suivi d'évaluation continue des applications des différentes réformes du gouvernement. Concernant le second défi, il s'articule autour d'une meilleure vulgarisation de ces réformes.