Congo-Brazzaville: Boxe - Elias Mfoudi prend les rênes de la Ligue de Brazzaville

Les pratiquants de la discipline ont choisi leur nouveau président pour un mandat de deux ans, au terme de l'assemblée générale élective qui s'est tenue le 4 novembre, au siège du Comité national olympique et sportif congolais à Brazzaville.

L'élu a promis de défendre son programme de deux ans ayant pour but de mettre fin aux improvisations. Elias Mfoudi s'est engagé à faire renaître la coupe de la ville de Boxe et à organiser, de façon régulière, des championnats départementaux entre les sous-ligues. Il a aussi décidé de signer des accords de partenariat entre les sous-ligues du pays et celles de la République démocratique du Congo. Il envisage également de promouvoir la politique garantissant l'assurance des licenciés.

Elias Mfoudi a inscrit la formation d'animateurs et celle de remise à niveau des entraîneurs ainsi que des juges arbitres parmi les priorités. La constitution d'un fichier d'entraîneurs, de juges arbitres et de licenciés ; la promotion de la création d'une amicale d'entraîneurs et des juges arbitres sont inscrites dans son programme de développement sportif tout comme la restructuration des clubs.

« Il faut restructurer les clubs. Le principe d'un club, un siège, doit être garanti et sauvegardé. Nous devons mettre en place des sous-ligues départementales par un découpage géographique bien défini et assurer la promotion et la formation des équipes départementales. Nous aurons des minimes, cadets et juniors. L'objectif sera de préparer la relève », a souhaité Elias Mfoudi, en vue de renforcer les relations et la cohésion entre les clubs.

Outre l'élection du président, Aimé Lissassi, Ngambia Sialanga, Xavier Bassangui et Kennedy Mbanga ont été respectivement élus premier, deuxième, troisième et quatrième vice-présidents. Le poste de secrétaire général, qui revient au cadre du département des Sports, est resté vacant pendant que Destin Keya assumera les fonctions de secrétaire général adjoint. Bienvenu GBaye , élu trésorier général adjoint, attend son titulaire d'autant plus que le poste de trésorier général est resté vacant. Michael Kitoko, Gildas Missamou et Aldah Michelle Mbelé sont les membres. Bienvenu Ntsimou et Mamie Ombélé sont les commissaires aux comptes.