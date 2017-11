Congo-Brazzaville: Semaine du documentaire - La 2e édition se tient bientôt à l'IFC

Des évènements pour le jeune public et scolaire, des projections, des rencontres, des débats et des ateliers seront au rendez-vous tout au long de la manifestation qui se déroulera du 21 au 25 novembre dans la ville océane.

Dans quelques semaines, le public ponténégrin aura la chance de découvrir un important florilège d'œuvres de filmographies. Soucieux de mettre en lumière les productions congolaises, tout en installant un dialogue avec les productions d'ailleurs et l'histoire du cinéma documentaire, l'Institut français du Congo (IFC) a pensé, pendant la deuxième édition qui met en lumière la richesse du genre documentaire et la créativité de ses auteurs, proposer à la population plusieurs productions dont une série adressée plus particulièrement au public jeune et scolaire. Des rencontres et des débats ainsi qu'un atelier de réalisation à l'intention des professionnels seront également au rendez-vous. De quoi rendre cette manifestation encore plus riche en projections.

En effet, la semaine du documentaire est une manifestation ouverte aux programmations les plus originales et au croisement des filmographies. C'est l'occasion d'appréhender le cinéma documentaire dans sa multiplicité, de favoriser la diversité culturelle et artistique et de rendre accessible à des publics très divers l'apport singulier du documentaire pour une bonne compréhension du monde. Lors de sa dernière édition, un hommage a été rendu à Jean Rouch, inspirateur spécial du style « cinéma direct ». L'année 2018 marquera le centième anniversaire de sa naissance, il sera donc l'un des fils rouges de cette deuxième édition, à travers projections et rencontres.

Notons que cette édition est placée sous le double parrainage de Rufin Mbou (réalisateur et producteur) et Yves de Peretti (réalisateur, formateur aux ateliers Varan). Elle bénéficie également du partenariat de Zéro Killed et du Centre Culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.