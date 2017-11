Congo-Brazzaville: C2 / Finale aller - Mazembe boucle son stage avec satisfaction

En séjour au Maroc après avoir éliminé la formation de Fath Union Sport, les Corbeaux de Lubumbashi préparent activement sa confrontation contre Supersport, le 19 novembre, dans son stade de la commune de Kamalondo, avant le match retour le 26 novembre, au Lucas Masterpieces Moripe Stadium de Pretoria, en Afrique du Sud.

Le TP Mazembe a livré, du 1er au 4 novembre, trois rencontres amicales lors du stage de deux semaines au Centre national de Maâmoura de la Fédération royale marocaine à Rabat. Les Corbeaux ont d'abord dominé la formation de Chabab Rif Al Hoceima, club de première division marocaine en amicale par deux buts à un.

Ben Malango et Ushindi wa Kubanza ont inscrit les deux buts. Ils ont été accrochés par la formation de l'AS Salé, club de deuxième division marocaine, par un but partout. C'est encore Ben Malango qui a marqué le but de Mazembe, remettant les pendules à l'heure alors que son équipe avait un retard d'un but au tableau d'affichage.

Enfin, les Corbeaux de Lubumbashi ont été battus en troisième match par la formation de Renaissance sportive de Berkane, par un but à deux. C'est le Ghanéen Salomon Asanté qui a sauvé l'honneur des joueurs de Lubumbashi menés par zéro but à deux pendant plus d'une heure. Douzième au classement du championnat du Maroc avec cinq points en cinq journées, Renaissance sportive de Berkane est l'actuel club de l'ancien défenseur burkinabé de l'AS V.Club, Dayo Issoufou, et ancien club de l'attaquant malien, Cheibane Traoré lorsqu'il était parti de Mazembe en 2014. Il joue maintenant à l'ENPPI d'Égypte.

Alors que Mazembe s'apprêtait à rejoindre Lubumbashi, l'entraîneur adjoint, David Mwakasu, a fait le point de ce stage de deux semaines en terre chérifienne. «Les séances d'entraînement étaient intensives et pour évaluer ça, les trois matchs amicaux nous ont permis de déceler nos erreurs. Sur le plan physique, technique et tactique, tout marche bien. Le seul déficit que nous avons, c'est juste la finition.

C'est sur le plan mental que nos joueurs doivent se surpasser pour corriger cela. Dans le football de haut niveau, la légèreté dans l'application de certaines règles offensives est inacceptable bien que cela puisse arriver. Il est impensable de dominer un match de la tête au pied et de ne pas marquer. Dribbler même le gardien pour mettre la balle dans le décor. Nous avons travaillé cela et avons tiré des leçons à l'issue de ces trois rencontres amicales », a-t-il déclaré sur le site web officiel de Mazembe.

Et d'ajouter : « Nous sommes satisfaits de la prestation de nos joueurs face aux trois équipes marocaines. Pour nous, entraîneurs, c'est au cours du match face à la Renaissance Sportive de Berkane que l'équipe a bien presté malgré la défaite. Nous étions présents dans le jeu, il y a eu du répondant en dominant Renaissance. Nous nous sommes procurés des occasions, douze au total, mais nous ne les avions pas mises au fond et en face, l'adversaire s'est offert deux buts sur les deux occasions. Avec cela, nous avons tiré des enseignements précis et clairs. En affrontant des équipes d'un bon niveau, ce stage marocain nous aidera à coup sûr pour mieux aborder la finale face à Supersport ».

Le rendez-vous est donc pris pour le 19 novembre au stade de Kamal City contre Supersport United, avant le match retour une semaine plus tard à Pretoria.