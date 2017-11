Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - Plus de 16 320 plants d'Acacias semés à Bambou-Mingali

Signalons que l'opération officielle de planting d'arbre s'est déroulée en présence du Premier ministre, Clément Mouamba, du vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Firmin Ayessa, du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, de la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, des organismes accrédités et de plusieurs centaines de responsables des ONG et associations locales.

A la tête d'une forte délégation des autorités constitutionnelles de l'Etat, le président du Sénat a pu mesurer la dimension du geste de planting d'arbre. « Cette opération de planting d'arbre d'aujourd'hui coïncide avec l'ouverture de la 23e conférence des Nations unies sur le climat. Cela explique l'importance de l'acte que nous venons de poser, qui s'inscrit dans le cadre du combat mondial pour la protection de l'environnement et de l'humanité », a-t- il déclaré.

Cet arbre à feuilles persistantes peut pousser jusqu'à 30 mètres de haut et 50 centimètres de diamètre, avec un tronc tordu et l'écorce fissurée verticalement. Ces racines radiales sont souvent peu profondes.

