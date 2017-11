Congo-Brazzaville: Préservation des forêts du bassin du Congo - Le navire Esperanza de Greenpeace en séjour au Congo

Le bateau qui a accosté le 6 novembre au Port autonome de Pointe-Noire est en mission de sensibilisation de la population du Congo en général et celle de la ville océane en particulier à l'importance de la protection de l'environnement.

La mission du navire de Greenpeace va se dérouler jusqu'au 9 novembre. « Donne une chance aux forêts du basin du Congo » est le thème de cette tournée de l'Esperanza, dans le cadre de sa collaboration avec les organisations de la société civile congolaise. Ce partenariat permet de planifier et de mettre en œuvre, de manière conjointe, les activités relatives à la tournée du navire de Greenpeace à Pointe-Noire. À cette occasion, la Plate-forme pour la gestion des forêts (PGDF), la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH) et la Commission diocésaine justice et paix de Pointe-Noire (CDJP), associées aux communautés locales et à la population autochtone, mèneront des activités de sensibilisation pour témoigner leur engagement en faveur de la gouvernance dans le secteur forestier, de la protection de l'environnement, de la préservation du massif forestier du Congo et la lutte contre les effets du changement climatique.

Cette tournée vise à échanger et à sensibiliser l'opinion publique quant à l'importance de la gestion durable des forêts du bassin du Congo. À cet effet, plusieurs activités y sont prévues, entre autres, la table ronde sur l'état des lieux du processus d'adoption de la loi forestière et de ses textes d'application ainsi que les textes d'application de la loi sur les autochtones, sauvegardes socio-environnementales face aux enjeux de l'agro-plantation industrielle au Congo et l'animation culturelle par PGDF. Le 8 novembre, le tour va revenir à la RPDH d'animer des ateliers d'échanges sur les enjeux des changements climatiques, l'exposition des photos et la pièce de théâtre. Une projection du film sur les enjeux de l'environnement, la visite du bateau et la sensibilisation aux pratiques qui entraînent le réchaufement climatique, le 9 novembre par la CDJP.

Soulignons que cette première initiative de Greenpeace en Afrique centrale permet à l'organisation non gouvernementale de manifester son engagement à travailler avec les communautés locales et la population autochtone ainsi que les parties prenantes, dans l'objectif de résoudre les problèmes liés à l'agriculture industrielle et à l'exploitation forestière dans le bassin du Congo depuis des décennies. Cependant, les organisations susmentionnées s'engagent à œuvrer pour la pleine réussite des activités prévues durant le séjour du navire Esperanza à Pointe-Noire, avec l'implication de toutes les parties prenantes concernées, notamment le secteur privé, la société civile, les communautés locales et la population autochtone.