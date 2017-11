Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - 2000 plants enfouis au site d'Oyo

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a accompli son devoir civique au village Ebami (non loin d'Obouya), à environ 47 km du district d'Oyo, dans le département de la Cuvette.

La tradition dure depuis 31 ans. Le 6 novembre 2017, le président de la République, initiateur de cette journée, n'a pas dérogé à la règle. Le planting a eu lieu au village Ebami, à quelques encablures d'Obouya.

A côté du chef de l'Etat, des autorités locales et d'autres personnalités. La journée a eu pour thème : « L'arbre procure des revenus, l'arbre protège notre cadre de vie, l'arbre produit des médicaments, des aliments et d'autres biens. Pour ce 6 novembre 2017, mobilisons-nous tous à planter chacun un arbre. »

Sur le site de 5 hectares, il a été planté 2000 plants d'Azobé avec un écartement de 5mx5m. Le thème de la journée rappelle l'importance de l'arbre qui représente une immense richesse, aussi bien dans la protection de la biodiversité que des écosystèmes. C'est là tout l'intérêt de se mobiliser tous à planter, chacun un arbre. Planter un arbre participe à la production de l'oxygène et à la production des biens et services indispensables à la vie de l'homme.

C'est sans doute cet intérêt qui a motivé le président de la République à institutionnaliser cet événement, faisant du Congo le premier pays à instaurer cette journée consacrée à la plantation de l'arbre, bien avant que la communauté internationale en fasse une exigence de développement.

Pour Faustin Joseph Dembi, directeur du Service national de reboisement, « le choix du thème [de cette année] est justifié et s'explique par l'intérêt de l'arbre qui permet d'avoir des revenus économiques dans un pays. Aussi améliore-t-il le cadre de vie de la population. »

Quid sur l'Azobé

L'essence Azobé a une durée de vie de plus 100 ans. Elle est exploitée dans les travaux hydrauliques (plate-forme), les traverses des métros et trains dans la construction des chemins de fer. Parmi tant d'autres objectifs visés, la plantation des arbres consiste à couvrir le territoire national de 70% de forêt en tenant compte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il s'agit aussi de la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts par la création des plantations forestières et agro forestières domaniales et privées à grande échelle avec des espèces exotiques et locales de forêts denses.

De la diversification de l'économie nationale à la promotion de l'économie verte par la promotion des nouvelles filières économiques et industrielles en milieu rural basées par les activités forestières, les plantations forestières ont leur partition à jouer dans le bien-être de la population et la réduction de la pauvreté afin de contribuer à l'atteinte des OMD à travers la création des milliers d'emplois verts.

L'Azobé formera, dans les années à venir, une forêt artificielle, en ce lieu avec des arbres dont la hauteur oscille entre 60 et 80 mètres. A en croire Faustin Joseph Dembi, on est en train de revenir vers cette donne pour replacer le bois au centre de l'économie.

A noter que la journée nationale de l'arbre a été institutionnalisée par le président Denis Sassou N'Guesso en 1986.