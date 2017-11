Congo-Brazzaville: Jean François Ndenguet annonce des réformes dans Diables noirs

Le nouveau président général du club multidisciplinaire a été investi, le 5 novembre à Brazzaville, au terme d'une assemblée générale élective qui s'est tenue au Palais des congrès. Il a promis de tout mettre en œuvre pour que l'équipe retrouve sa place au sommet du football congolais.

« C'est grâce aux supporters que personnellement, j'ai remis mon pied dans la famille des Diables noirs. En ce jour du 5 novembre 2017, le club Diables noirs prend un nouveau départ. Notre équipe de légende aborde un tournant décisif de sa glorieuse histoire. Elle se veut désormais moderne, une équipe de notre temps dans son management, sa gestion et son financement, son équipement, ses critères de recrutement et de sélection de ses joueurs et de son personnel d'encadrement technique », a déclaré Jean François Ndenguet. Il a insisté sur ses ambitions de remporter les prochains championnats, les prochaines coupes du Congo et d'être toujours à la hauteur des enjeux des compétitions africaines.

Un engagement qui témoigne la fin de son histoire avec le Club athlétique renaissance aiglons (Cara). Après avoir passé plus de deux saisons chez la plus sérieuse rivale, Jean François Ndenguet a effectué un retour dans Diables noirs, l'une de ses anciennes maisons qu'il maîtrise par cœur, pas comme autrefois, le président de la section football, mais en tant que président général du club.

Le nouveau président général a fait renaître de l'espoir chez les supporters quand il a décliné sa feuille de route pour moderniser les Diables noirs et effacer les traces laissées par la saison sportive 2016-2017. Cette dernière a été très catastrophique, en témoigne la douzième place arrachée de justesse pour assurer le maintien en Ligue 1.

Dans l'urgence, Jean François Ndenguet prône le mérite. Il s'est engagé à recruter un nouvel entraîneur principal et un entraîneur adjoint.

Son équipe de football comptera 30 joueurs et le recrutement se fera par mérite. La création d'une équipe des Diables noirs U-17 à engager dans la 3e division fait partie de l'une de ses innovations sans oublier l'organisation de la X-Oil River cup, une compétition parrainée par X-Oil, le sponsor principal des Diables noirs. Organisée conjointement par les Diables noirs et la Fédération congolaise de football, la compétition mettra aux prises deux équipes de Brazzaville et deux de Kinshasa, à savoir la Renaissance et Vita club. « Les recettes de cette compétition seront reversées à Diables noirs pour financer ses transferts. Le vainqueur gagnera 5 millions de francs CFA. La deuxième équipe 2 millions ; la troisième et la quatrième auront chacune 1million. Il y a un million de francs CFA réservé aux arbitres », a-t-il commenté

X-Oil prendra en charge les équipements des Diables noirs

Selon Jean François Ndenguet, les hautes personnalités ayant fait le choix d'accompagner les Diables noirs et de les soutenir de façon multiforme auront le statut officiel de membres bienfaiteurs. La section football, qui est la vitrine du club multidisciplinaire, a-t-il souhaité, devrait être composée des vice-présidents, capables de présenter les garanties ou des cautions financières. « Ceux-ci seront soumis à une cotisation statutaire obligatoire trimestriellement. Cette caution sera payée au niveau du conseil d'administration », a-t-il précisé. Jean François Ndenguet a, par ailleurs, annoncé que X-Oil, le sponsor principal des Diables noirs, prendra en charge tous les équipements du club.

« Dans le football moderne, les équipes tirent leur force et leur visibilité de la qualité de leur soutien financier. Le sponsoring est aujourd'hui la forme la plus achevée de ces soutiens. Pour une équipe des Diables noirs moderne avec ses grandes ambitions, il faut un grand sponsor », a-t-il fait savoir.

Notons que c'est dans les conditions presque identiques que Jean François Ndenguet avait pris les Diables noirs en 2007. Sous sa direction, les jaune et noir ont remporté trois championnats nationaux en 2007, 2009 et 2011, puis la coupe du Congo en 2012. Il a démissionné de cette équipe en 2013 pour rejoindre le Cara en 2014. Mais en trois saisons, les Aiglons n'ont gagné aucun trophée majeur, excepté le tournoi de la République remporté l'an dernier. Les Aiglons ont perdu les trois finales de la coupe du Congo en 2014 face aux Diables noirs ; en 2016 et 2017 face à l'AC Léopards.

En signe de reconnaissance, Hugues Ngouélondélé, qui a dirigé les Diables noirs avant d'être nommé ministre des Sports et de l'éducation physique, a été élevé au rang de président d'honneur. L'élection de Jean François Ndenguet s'est déroulée devant Thierry Moungalla, ministre de la Communication, Euloge Landry Kolelas, haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, et le pasteur Pascal Mukuna, président du club de football Renaissance de Kinshasa.