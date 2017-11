Congo-Brazzaville: Film - « À la découverte du vinyle d'ébène » de Rufin Mbou en compétition

Le documentaire du réalisateur congolais sera en compétition, le 13 novembre, au festival des cinémas d'Afrique de Besançon, en France.

La manifestation se tiendra du 11 au 19 novembre et rendra un hommage à l'artiste sculpteur sénégalais, Ousmane Sow, mort en 2016, à Dakar au Sénégal.

Le programme de cet évément prévoit plusieurs films, courts et longs métrages de fiction, documentaires, expositions « les trésors africains cachés », conférences, rencontres, séances spéciales avec le Frac et Rama Tiaw.

D'une durée de 52 minutes, le film de Rufin Mbou « A la découverte du vinyle d'ébène » est co-produit par Scotto Productions, société havraise et France 3 Normandie. Il a été diffusé sur France 3 Normandie, le 25 septembre 2017 avec le Grand Soir 3.

Ce documentaire en musique est un road-movie sur les pas d'un disquaire français, Aidan Craik, qui part régulièrement en Afrique chercher et acheter de vieux disques vinyles de musique africaine des années 1970 au Congo. Rufin ressuscite les souvenirs de son enfance, l'histoire de la musique congolaise et celle de l'engagement politique de ses artistes. Ils redécouvrent peu à peu l'histoire de la musique congolaise essentiellement liée à l'histoire contemporaine du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa.

Rufin Mbou Mikima est documentariste depuis une dizaine d'années, réalisateur et producteur de films. Originaire de la République du Congo, il vit entre la France et le Congo. Rufin est auteur de plusieurs films documentaires et fictions dont Tenrikyo, Luann, Sons nouveaux, Sans tabou, Frère des tréfonds, Au nom de..., Stevy et Shékina, l'affaire des disparus du Beach1.

Le festival des cinémas d'Afrique de Besançon est né de la volonté d'associations militantes, actives et engagées avec de nombreux pays du continent africain.