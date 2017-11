Liberia: Suspension sine die du processus électoral

La finale n'aura donc pas lieu aujourd'hui ; elle se jouera en différé à une date non encore… Plus »

Lors du premier tour de la présidentielle, le 10 octobre dernier, le parti de la liberté, la formation de l'avocat, Charles Brmuskine, qui avait obtenu 9,6% des suffrages, loin derrière George Weah et Joseph Boakai, avait dénoncé des fraudes et des irrégularités. C'est cela que dans son arrêt, la Cour suprême a enjoint la Commission électorale d'examiner la plainte déposée, le 23 octobre, par ce candidat. Selon la Constitution, la NEC dispose d'un délai de 30 jours pour le faire.

Sans fixer une nouvelle date pour l'élection, le président de la Cour suprême, Francis Korkpor, a simplement indiqué, lors d'une audience très attendue, qu'il est interdit à la Commission électorale nationale (NEC) de « tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours » du candidat arrivé en troisième position au premier tour, Charles Brumskine. Il a justifié cette décision au fait que le juge reproche à cette commission d'avoir fixé la date du 7 novembre et « préparé la tenue du second tour sans avoir au préalable examiné les plaintes faisant état d'irrégularités et de fraudes massives ».

A la veille du second tour de la présiddentielle prévu entre l'ex-star du football, George Weah, et le vice-président, Joseph Boakai, la Cour suprême a suspendu le 6 novembre la tenue du scrutin, à la surprise générale.

