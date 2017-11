Tunisie: Un air de déjà-vu !

La Tunisie et Mohamed Amine Ben Amor affrontent la Libye samedi prochain pour le compte de la sixième et… Plus »

Le staff technique est actuellement conscient des besoins de l'équipe et il trouvera certainement les solutions adéquates pour préparer une équipe équilibrée dans ses trois lignes, capable à la fois de défendre et d'attaquer.

Et le coach aghlabide d'expliquer : « Malgré la défaite j'ai constaté un progrès dans le groupe ; les joueurs ont tenu tout le match sans montrer de signes de faiblesse physique. Par contre, côté jeu, il existe encore trop de déchet technique: on perd trop la balle. Nous n'arrivons pas à jouer en harmonie et nous manquons de cohérence. Nous avons lancé des doublures à cause de l'absence de certains éléments. Nous devons travailler pour remédier les carences constatées notamment en attaque vu que nos attaquants ne pèsent pas sur la défense adverse.»

