Tunisie: Nabil Maâloul - «Tout le monde est utile, nul n'est indispensable»

Pas question de fanfaronner ou d'avoir un excès de confiance. Restons sereins, cohérents dans notre projet et surtout avançons en rang serrés !».

Anis Badri : «Un groupe soudé, des joueurs déterminés»

«Nous sommes fin prêts pour affronter la Libye. Le groupe vit bien ensemble et ne forme qu'une seule et même entité. Nos répétitions se sont déroulées dans un climat serein, empreint d'alchimie de groupe et de cohésion d'ensemble. On travaille d'arrache-pied à Tabarka pour être au top le jour J. Un Mondial, c'est un moment magique dans la carrière d'un joueur. Et nous sommes décidés à forcer le destin et à composter notre billet pour la Russie. Avec un groupe aussi soudé et des joueurs déterminés, la victoire ne peut pas nous échapper».

Bilel Foudhaïli : «Des joueurs patriotes !»

De son côté, le membre du bureau fédéral, Bilel Foudhaïli, a mis en avant la maturité du groupe et l'engagement des joueurs qui ne pensent qu'à hisser haut et fort l'étendard national : «Croyez-moi, aucun joueur depuis peu n'a parlé de prime ou de gratification. Les joueurs ne pensent qu'au tremplin russe, la Libye ! Ce groupe est vraiment composé de joueurs patriotes qui veulent grandir ensemble en ne pensant qu'au projet sportif. Ils sont ambitieux et leur mental de fer ne peut que rejaillir positivement sur la marche de l'équipe nationale».

Rassemblement ponctuel à El Menzah

Les joueurs de la sélection tunisienne ont effectué récemment, juste avant leur départ pour leur lieu de retraite à Tabarka , une séance d'entraînement à El Menzah dans la perspective de la dernière phase de préparation avant le match face à la Libye en éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Pour revenir au rassemblement d'El Menzah, juste avant de mettre le cap sur Tabarka, dix-neuf joueurs ont pris part aux entraînements, dont l'attaquant de Sochaux, Yohan Touzghar, et le gardien du club saoudien Al Chabab, Farouk Ben Mustapha. De son côté, le défenseur-buteur d'Al Ahly d'Egypte, Ali Maâloul, a été logiquement ménagé, poursuivant tranquillement sa rééducation. Enfin, le buteur d'Al Duhail du Qatar, Youssef Msakni, a lui aussi bénéficié d'un court répit du côté du lieu d'hébergement de la sélection nationale.

Programme spécifique et décrassage

Si Mohamed Amine Ben Amor s'est contenté d'un programme à la carte pour récupérer de sa blessure, Dylan Bronn, Syam Ben Youssef et Mohamed Ali Moncer ont effectué une séance de décrassage pour évacuer une certaine fatigue.

Aussi, le tandem Bassem Srarfi-Oussema Haddadi, qui ont pris part à la dernière journée du championnat de France, devaient rallier leur coéquipiers hier et prendre ainsi le train en marche. Signalons que la délégation de la sélection nationale s'est de nouveau envolée à Tabarka à bord d'un vol spécial afin de peaufiner sa préparation et apporter les derniers réglages avant le choc face à la Libye. Rappelons enfin qu'un point suffira au team Tunisie pour valider son billet pour la Coupe du Monde.

La liste des internationaux

Gardiens : Aymen Mathlouthi (ES Sahel), Moez Ben Cherifia (Espérance ST), Farouk Ben Mustapha (Al Chabab/A. Sadouite), Mohamed Hedi Gaâloul (CS Sfaxien).

Joueurs : Karim Aouadhi (CS Sfaxien), Fakhreddine Ben Youssef (Espérance ST), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Turquie), Rami Bedoui (ES Sahel), Anis Badri (Espérance ST), Mohamed Amine Ben Amor (ES Sahel), Khalil Chammam (Espérance ST), Ghaylane Chaâlali (Espérance ST), Dylan Bronn (La Gantoise/Belgique), Oussema Haddadi (Dijon/France), Ahmed Khalil (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes/France), Taha Yassine Khenissi (Espérance ST), Ali Maâloul (Al Ahly/Egypte), Hamza Mathlouthi (CS Sfaxien), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Mohamed Ali Moncer (Al Ittihad Alexandrie/Egypte), Youssef Msakni (Al Duhail/Qatar), Hamdi Nagguez (ES Sahel), Ferjani Sassi (Espérance ST), Bassem Srarfi (Nice/France), Aymen Trabelsi (ES Sahel), Yoann Touzghar (Sochaux/France) et Naïm Sliti (Dijon/France).