Nigeria: Les chefs locaux demandent aux rebelles de donner une chance à la paix

Depuis quelques mois, les troubles se sont multipliés dans les lagunes et cours d'eau du Delta face à la lenteur des réformes promises par les autorités, dont le nettoyage des pollutions pétrolières et la création d'une université maritime.

Pour tenter de remédier à cette situation, Edwin Clark, le responsable du Pan Niger Delta Forum - une organisation mise en place en 2016 pour négocier une sortie de crise avec le gouvernement - a demandé « davantage de patience ». « Le gouvernement n'a pas encore donné suite à une série de seize recommandations pour relancer l'économie locale, mais nous ne nous attendons pas à ce que tout se fasse en un an », a-t-il déclaré. Edwin Clark a demandé également aux membres du groupe armé de « reconsidérer leur décision de reprendre les hostilités et de donner une nouvelle chance au gouvernement fédéral ».

