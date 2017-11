Tunisie: Ne pas vendre la peau de l'ours...

Si on emploie le conditionnel, c'est parce que rien n'est encore joué. Officiellement, l'équipe de Tunisie n'est pas encore qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde, Russie 2018.

Il faut encore un point pour que notre sélection nationale puisse disputer la phase finale du Mondial russe. L'équipe de Tunisie doit donc faire au moins un match nul face à son homologue libyenne pour décrocher officiellement son billet pour Moscou. Une victoire serait sans doute la bienvenue, car elle complèterait la fête, ce samedi soir, dans l'enceinte de Radès.

Mais en football, il n'y a pas que la victoire et le match nul. La défaite doit être également envisagée, sinon on risque de passer à côté. Un bon footballeur, qu'il s'agisse d'un entraîneur ou d'un joueur, doit mettre toutes les éventualités devant lui, prévoir tous les scénarios possibles et rester concentré à toute épreuve afin d'éviter le pire.

Garder les pieds sur terre

Depuis dimanche soir, il n'y a d'yeux que pour l'équipe nationale. Même les deux matches disputés dans l'après-midi, opposant l'ASG à la JSK et l'USBG à l'USM et comptant pour la 9e journée du championnat, n'ont pas retenu l'attention de la majeure partie des fans du sport dans notre pays.

Au fait, les plateaux de radio et de télé ne parlent que du stage de l'équipe nationale qui venait de s'achever à Tabarka, de la liste définitive des joueurs retenus en prévision du match contre la Libye et du dernier rassemblement à Tabarka qui a débuté hier.

L'événement sportif majeur au rythme duquel vibre tout un peuple, c'est bel et bien la qualification de l'équipe de Tunisie de football au Mondial de Russie. Un engouement que suscitent les Aigles de Carthage et qu'on n'a pas vu depuis la CAN 2004.

Sauf que cet engouement pourrait s'avérer négatif s'il déconcentre les joueurs.

Ce qui dérange un peu ces jours-ci, c'est l'impression qui se dégage des plateaux de radio et de télévision. L'ambiance qui prévaut, c'est une qualification certaine à la phase finale de la Coupe du monde, Russie 2018.

Une telle ferveur, un tel engouement pour la sélection nationale, c'est bien. Mais il ne faut pas que l'engouement actuel dépasse ses limites, car il risque de déconcentrer les joueurs. Penser que le billet pour Moscou est dans la poche sera une aberration. Songer que la Libye sera facile à manier samedi prochain étant donné qu'elle est hors course, nous conduira à notre propre perte.

S'il est normal que le magazine « Dimanche Sport » consacre un reportage à la sélection nationale, qu'une radio privée, en l'occurrence notre consœur « Mosaïque FM », préserve sa plage matinale aux « Aigles de Carthage » c'est plus que normal, mais à partir d'aujourd'hui, la concentration doit être mise au lieu du rassemblement de la sélection à Tabarka.

Si nous voulons réussir notre dernière sortie des qualifications au Mondial russe, nous devons mettre tous dans la tête (joueurs, staff technique, responsables fédéraux et journalistes), que le match face à la Libye n'est pas gagné d'avance et qu'il faudra cravacher dur, très dur même, pour composter notre billet pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde.

Il nous manque un petit point pour nous envoler à Moscou. Faisons comme s'il nous faudrait trois points et tout ira vers le mieux.