Congo-Brazzaville: Don de sang - Une culture moins connue des Congolais

Le directeur du centre interdépartemental de transfusion sanguine de Brazzaville, le Dr Géneviève Mbanzoulou Boukatou, a déploré, le 4 novembre, la pénurie du produit constatée dans certains centres sanitaires.

S'exprimant lors d'une opération de collecte de sang organisée par l'association sportive et sociale « Les jeunes cadres », Géneviève Mbanzoulou Boukatou a signifié que le Congo compte plus de donneurs familiaux que des bénévoles. « Les parents apportent leur sang lorsque leurs proches sont malades », a-t-elle dit.

Selon elle, « le sang considéré comme un organe humain ne peut être vendu. Si on en vendait, il ne devait pas coûter 7 500 francs CFA. Parce que pour qu'une poche de sang soit traitée et arrivée au lit du malade pour la transfusion sanguine, le Centre national de transfusion sanguine dépense plus de 70 000 francs CFA ». Le sang collecté est transporté au laboratoire pour les examens sérologiques, notamment de la syphilis, de l'hépatite B et C et du VIH.

Geneviève Mbanzoulou Boukatou a salué l'initiative de cette organisation avant d'inviter les Congolais à organiser des campagnes de sensibilisation au don de sang.

De son côté, le chargé de la communication de l'association sportive et sociale « Les jeunes cadres », Brunel Ngatsé, a expliqué que l'objectif de cette opération de collecte de sang était d'apporter du soutien aux malades. Cette collecte qui vient appuyer certaines structures sanitaires s'inscrit dans le cadre du programme d'activités de cette association, a précisé son président, Florian Koulimaya.

Donneur de sang, Rachel Kombela, a confié que « le don de sang gratuit montre que la couche juvénile prête aussi une attention particulière à la population congolaise qui en accuse le besoin. Les poches de sang serviront à des vies humaines ».