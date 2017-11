Tunisie: Les grands projets tunisiens exposés

La Tunisie a participé en tant qu'invitée d'honneur à la 13e réunion annuelle du Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), qui s'est tenu, récemment, à Rome en Italie. Cette réunion a été organisée par l'ICA, en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD), le Groupe des Sept (G7) et le gouvernement italien représenté par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Ont pris part à cette réunion des ministres des Finances, de la Coopération internationale et des représentants des Infrastructures de plusieurs pays africains, dont la Tunisie et d'autres hauts responsables des pays du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Russie, Royaume-Uni, Italie, Canada) ainsi que des responsables des institutions financières internationales et régionales et des sociétés internationales opérant dans le domaine des infrastructures.

La délégation tunisienne qui a pris part à cette réunion a été conduite par le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari. Le ministre a présenté, à cette occasion, un exposé sur les projets prévus par la Tunisie en matière d'infrastructure. Il s'agit, entre autres, du projet de l'autoroute du Centre (Kairouan-Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa), qui nécessite des investissements de l'ordre de 1.000 millions de dinars, le projet de liaison électrique entre la Tunisie et l'Italie dont le coût est estimé à 1.700 MD et le projet d'aménagement du port en eaux profondes d'Enfidha (2.200 MD).

Autant de projets qui vont certainement stimuler les activités socioéconomiques dans les régions intérieures et contribueront à la croissance et à la création de nouveaux postes d'emploi. La consolidation de l'infrastructure de base et des équipements collectifs entre également dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires qui vise à attirer les investisseurs aussi bien tunisiens qu'étrangers appelés à créer des projets sur le territoire national.