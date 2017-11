Kenya: Une campagne de boycottage de l'opposition pas toujours très populaire

La mauvaise politique va nous toucher encore plus. Nous aidons l'économie, nous représentons beaucoup de travailleurs et lorsqu'ils nous disent qu'ils ne peuvent plus mettre de pain sur la table, nous sommes inquiets.

Safaricom c'est le champion incontesté du marché des communications au Kenya. L'entreprise représente plus de 70% des abonnements mobiles. Quant au très populaire service de paiement par SMS, le groupe compte 22 millions d'utilisateurs, dix fois plus que son principal concurrent Airtel.

La Nasa a ainsi donné jusqu'à vendredi à ses militants pour appliquer le boycottage de trois grandes entreprises kényanes : Bidco, fabriquant d'huile alimentaire et de savon, Brookside Dairy, groupe laitier propriété de la famille Kenyatta, et enfin Safaricom, premier opérateur téléphonique, accusées d'avoir été complice des fraudes du pouvoir.

