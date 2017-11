Sénégal: "Fallou", un court métrage sénégalais sur le radicalisme projeté aux JCC

Selon Nejip Ayed, directeur général des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), 19 des 180 films en compétition sont des "films du monde", 23 viennent de pays arabes, contre 27 africains et 58 films tunisiens, "un record" selon lui. S'y ajoute que 15 films ont été produits, réalisés et écrits par des femmes.

Le film joue à fond de l'utilisation du wolof et de l'anglais, pour mieux symboliser la localisation de ses scènes jouées entre Dakar et Londres, et attester d'autant les contradictions d'une jeunesse aussi ouverte au monde qu'elle peut se replier sur soi.

Mais le "message clair et fort" du film est plutôt porté par la mère de Fallou, qui oppose au dessein de son fils une vérité intangible selon laquelle "l'islam n'est pas une religion de tueur". Une position qui fait écho à celle des plus hautes autorités sénégalaises.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

