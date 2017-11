Cote d'Ivoire: Alain Oumbléon (entraîneur du Séwé) - " Nous rêvons d'être Africains "

Le Séwé avait besoin d'un entraîneur. Il préférait un entraîneur local et moi je souhaitais depuis de longues années avoir l'opportunité de travailler dans mon pays. Je suis un entraîneur très ambitieux. Je ne me donne pas de limite.

Nous sommes pourtant arrivés en finale. Ici, je refuse de m'étaler. Je parle à mes joueurs. Je leur dis ce que je suis venu chercher. Si on me donne vraiment le temps, je promets qu'avec ces garçons-là, on peut rêver d'être africain.

Quels que soient les objectifs qu'on me fixe, je vise toujours le niveau le plus élevé. Je n'ai pas de limite. Quand je suis arrivé au Coton Sport, j'ai dit aux joueurs que je suis venu pour gagner la Ligue des champions, ils n'y croyaient pas.

Au niveau de l'organisation, la programmation est excellente. C'est un bon championnat et c'est une bonne surprise pour moi. Je suis fier de revenir au pays et de faire partie du grand cercle footballistique ivoirien.

J'ai un effectif de qualité. Des joueurs d'un très bon état d'esprit, mais nous avons besoin de temps. Je suis arrivé sur le tard et il n'y a pas de magie au football. Il n'y a que le travail et je crois en cette vertu.

Il faut que nous arrivions à trouver un compromis entre ce que nous avons montré lors des premières journées, à savoir développer un football de qualité, sans réalisme défensif et arriver à trouver cet équilibre entre ce réalisme offensif et cette solidité défensive.

