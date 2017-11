Burkina Faso: Médiateur du Faso - Saran Sérémé entend encourager l'auto-saisine

Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aller vers des crises plus graves », a-t-elle justifié. Le renforcement des infrastructures et la déconcentration de l'institution au niveau provincial sont aussi les préoccupations du nouveau Médiateur.

Au lieu que l'on se réfère à chaque fois à la justice, a poursuivi la dame à la spatule, l'on peut opter pour la médiation qui est une justice plus calme capable de favoriser l'union sacrée des fils et filles de la nation.

« Il faut que les citoyens arrivent à s'approprier cet instrument de médiation et non préférer des positions conflictuelles qui peuvent conduire à une insécurité ou à des crises dans le pays », a-t-elle souhaité.

A l'issue de la rencontre, Saran Sérémé a indiqué que les échanges ont porté sur les défis de la protection des droits des citoyens face à la force d'une administration de plus en plus moderne. Pour relever ces défis, Mme Séré a, à son arc, plusieurs solutions dont le premier axe est la communication.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.