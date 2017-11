Maroc: Départ de SM le Roi pour les Emirats Arabes unis

Sa Majesté le Roi Mohammed VI effectuera à partir de mercredi une visite de travail et d'amitié aux… Plus »

La délégation comprend également le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Laaraj, le président de la Fondation nationale des musées, M. Mehdi Qotbi ainsi que plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

SM le Roi a ensuite été salué par le Directeur général de la sûreté nationale et directeur général de la Direction de la Surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi, l'ambassadeur du Qatar au Maroc, M. Abdallah Bin Falah Bin Abdallah Al Doussari, l'ambassadeur des Emirats Arabes unis au Maroc, M. Suhaïl Matar Al Ketbi, le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Mhidia, le président de la région Rabat-Salé-Kénitra, M. Abdessamad Sekkal, les élus et les représentants des autorités locales.

A Son départ de l'aéroport de Rabat-Salé, SM le Roi a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d'être salué par le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.

