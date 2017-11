Madagascar: Après les vacances de peste - Une rentrée scolaire sans incidents notoires

Les élèves ont retrouvé leurs camarades de classe après un long mois !

Suite aux vacances de peste, pour le moins houleuses, les écoliers et collégiens ont repris les cours hier. Les établissements ont respecté, à leur manière, les dispositifs de sécurité conseillés et imposés par le ministère de tutelle, si bien qu'aucun incident majeur n'a été souligné.

La rentrée scolaire s'est, pour ainsi dire, déroulée dans le calme, bien que l'appréhension ait été au rendez-vous en début de matinée, surtout du côté des parents et des directeurs d'école. Effectivement, la peur d'une reprise ascendante de la propagation de la peste demeure dans les esprits des parents, qui craignent pour la santé de leurs petits. Visiblement, cette crainte a été plus ou moins partagée par les établissements, car les dispositifs de sécurité ont été appliqués farouchement, si bien que ça ne sentait pas la rose dans les établissements scolaires, mais plutôt les produits désinfectants.

Mais ce n'est pas tout, thermomètre frontal à l'entrée, gel désinfectant, salle d'isolement ont été de rigueur dans tous les établissements, du moins ceux qu'on a visités.

Variations. Toutefois l'application des dispositifs de sécurité sanitaire ont varié sensiblement d'une structure d'enseignement à l'autre. Ainsi, la directrice d'une école sise à Ambohijatovo a par exemple souligné que chez eux, le thermomètre frontal était réparti au niveau de chaque salle de classe et non au niveau de la porte principale, ceci « pour éviter la queue à l'entrée ». Par ailleurs, ce côté relatif fut également observé du côté des parents.

Certains ont emboîté le pas à l'Université d'Antananarivo en décidant de garder leurs enfants à la maison pour raison de sécurité, en référence au cas suspect de peste déclaré au niveau d'un établissement à Isotry, lequel -qui relevait d'une angine- a été démenti publiquement par l'établissement en question. D'ailleurs, le ministère de l'Education nationale a donné le feu vert pour la tenue de cette rentrée d'hier, tout en soulignant l'importance capitale des dispositifs de sécurité.

Retrouvailles et soulagement. Sur le visage des enfants se lisaient la joie de retrouver les bancs de l'école et les camarades, après une, très relative, oisiveté. Ils ont cependant été préparés mentalement aux vacances abrégées et aux séances de rattrapage parfois peu évidentes.

On ne saurait pas non plus oublier de parler de ces parents qui faute de solutions de garde lors des vacances pesteuses, ont du emmener leurs enfants au travail, pour ceux qui travaillent dans des structures plus ou moins compréhensives. La rentrée est un soulagement pour eux et il n'y pas de honte à le dire. Il ne reste plus qu'à rester vigilant, car prudence est mère de sûreté.