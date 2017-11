Madagascar: Mily Clément - Ivenco relance l'auteur de « Banja malalaka »

Mily Clément sera à nouveau sous les feux des projecteurs.

Comment faire du neuf avec du vieux ? Ivenco nous livrera la réponse à travers son nouveau projet musical avec Mily Clément dont l'avant-première se tiendra au Kudéta ce samedi 11 novembre.

Si tout le monde pensait la carrière de Mily Clément finie, Ivenco n'entend pas les choses de cette oreille. Il voit en l'auteur de « Banja malalaka », une lueur que beaucoup croyaient éteinte. Il s'est donc mis en tête de la faire briller à nouveau, comme à ses débuts. Un grand défi, il faut le reconnaître, mais Andry Mahery et son équipe n'ont pas peur de se salir les mains. Pour son nouveau projet musical, Ivenco a donc décidé de mettre sur le devant de la scène l'ancien percussionniste de Jaojoby. « Dernièrement, nous nous sommes penchés sur les jeunes, mettant en avant des genres plus actuels.

Aujourd'hui, on commence une nouvelle page dans laquelle on se focalise sur la musique malgache. Nous commencerons donc par le projet de Mily Clément. C'est un grand artiste qui a encore toute sa place dans le paysage musical. Il faut seulement travailler certains côtés et aspects afin qu'il retrouve son éclat d'antan », relate Andry Mahery. Pour cette grande première, Mily Clément investira donc le Kudéta le 11 novembre. Un concert inédit, puisque pour l'occasion, Ivenco a décidé de le faire accompagner par des jeunes musiciens dont les noms et la réputation ne sont plus à faire dans le milieu musical.

Défi. Figure emblématique du « salegy » ? Mily Clément l'était, incontestablement. Dans les années 90, il figurait parmi les chanteurs les plus appréciés et les plus en vogue. Après un premier album à succès intitulé « Mandrora mantsilany », il signe un second. L'année suivante, en 1994, « Banja malalaka » est dans les bacs. Une autre compilation qui connaîtra le même sort que le premier. Mily Clément ne réussira malheureusement pas à garder le cap.

Il a perdu son rythme en voulant avancer trop vite. Il s'éloigne alors peu à peu de la scène et reste en retrait pendant de longues années. En 2014, le chanteur revient à nouveau sous les feux des projecteurs. Il s'essaie aux zouk, reggae, biggin et même au rythme sud'af qu'il fusionne avec son rythme de prédilection : le « salegy ». La magie n'opère malheureusement pas.

Appréciant particulièrement le Mily Clément de ses débuts, Ivenco s'est lancé le défi de le relancer. Le public pourra donc redécouvrir Mily Clément au Kudéta le 11 novembre, avec ses mêmes compositions, mais accompagné d'une nouvelle équipe, d'excellents et talentueux musiciens : Solofo Bota, Josia, Tojo Rabekoto, Kevin Mirija, Naly et Andry Michaël, sans oublier Jao, Lizy et Linah au chœur. « Si les titres seront réarrangés et revus autrement ? Nous tenons à garder le mystère ». La réponse, ce samedi donc.