Congo-Kinshasa/Guinée: Stade des Martyrs - Les Léopards démarrent avec les entraînements

Ils se sont regroupés hier, lundi 6 novembre, à Kinshasa. Les joueurs de Mazembe : Djo Issama Mpeko, Matampi Vumi Ley en provenance du Maroc et le défenseur de Standard de Liège en Belgique, Christian Luyindama, étaient les premiers à arriver à Kinshasa.

Sur place, ils sont trouvé le staff technique, Florent Ibenge et sa suite au grand complet, y compris Glody Ngonda, le latéral gauche de l'As Vclub. Le gros lot des effectifs était attendu dans la soirée, en provenance de l'Europe. Les entrainements démarrent aujourd'hui, mardi 7 novembre, soit à 5 jours du match.

Les Léopards de la RDC et la Silly nationale de la Guinée s'affrontent pour le dernier sprint, la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Florent IIbenge et ses poulains presque déjà éliminés de la course, veulent jouer jusqu'au bout. Mais attention, ils ne sont pas encore complètement éliminés. Il leur reste encore quelque poussière de chance. Le lundi 30 octobre, Ibenge a publié la liste de 23 joueurs qui vont faire ce match qui paraît sans enjeux, mais très capitale. Sans surprise, Ibenge a fait appel à l'ensemble de joueurs qui ont joué et gagné le match de la 5ème journée contre la Libye, à Monastir, en Tunisie. L'unique absence et non de moindre, c'est celle de Cédric Bakambu, suspendu pour accumulation de deux cartons jaunes.

Quelles sont les chances ?

La Tunisie, première du groupe A avec 13 points, goal-average (+7) n'est pas encore qualifiée devant la RDC deuxième 10 points goal-average (+5). Le tout se joue le 11 novembre prochain. Les deux concurrents jouent à domicile. La Tunisie reçoit la Libye, et la RDC accueille à la Guinée. Les Léopards pourront tout faire au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, mais la qualification ne viendra qu'en cas d'une défaite de la Tunisie face à la Libye. Chose qui parait impossible pour les Aigles du Carthage qui sont presque déjà en Russie. Et comme c'est un match de football, tout peut arriver. Et, les Léopards peuvent continuer à rêver. Pour que la RDC se qualifie, la Tunisie doit perdre ne fut-ce que par un score de 0 but à 1, tandis que les Léopards eux, doivent gagner par le minimum de 2 buts à 0. Ce qui fera 13 points (+7) pour la RDC, contre 13 points (+6) pour la Tunisie. Des calculs difficiles, mais pas impossibles. La Libye peut compliquer la Tunisie, à la RDC de jouer son football.

1,7 million USD pour les pays qualifiés

Chaque pays qualifiés à ce grand rendez-vous planétaire, 32 au total, touchera chacun, une somme d'environ 1,7 million de dollar pour la préparation. Pour cette édition Russie 2018, la Fifa a mis un paquet de 400 millions de dollar, soit une augmentation de 12% par rapport à l'édition 2014, au Brésil. Le Conseil de la Fifa, en a ainsi décidé, lors de sa dernière réunion, tenue le vendredi 27 octobre, à Calcutta, en Inde. Au Brésil, en 2014, la cagnotte était à 358 millions de dollars (environ 308 millions d'euros). Elle était repartie comme suit : 35 millions de dollars pour le gagnant, 25 millions pour le finaliste, 22 millions pour le troisième, et 20 millions pour l'équipe classée quatrième.

Pour leur part, les équipes éliminées en quart de finales, avaient chacune 14 millions de dollar. Celles éliminées en huitièmes de finales, se contentaient d'une somme de 9 millions de dollar. Enfin, les équipes éliminées au premier tour recevaient 8 millions de dollar. Outre ces sommes, la Fifa avait dédommagé les équipes pour leurs frais de préparation à hauteur de 1,5 million de dollars par nation. Cette édition, elles auront environ 1,7 millions. Les Léopards auront de quoi regretter s'ils ne se qualifient pas.

Voici la liste de 23 Léopards

Matampi Vumi Ley (TP Mazembe/RDC),

Kiasumbua Joël (FC Lugano/Suisse),

Nicaise Kudimbana

Arnold Nkufu,

Luyindama Christian (Standard de Liège/Belgique)

Issama Mpeko Djo (TP Mazembe/RDC),

Zakuani Gabriel (Gilligham/Angleterre),

Tisserand Marcel (FC Ingolstadt/Allemagne),

Nsakala Fabrice(Atanlyaspor/Turquie),

Nghonda Glodi (AS V. Club/RDC),

Moke Wilfried (Konyaspor/Turquie),

Mbemba Chancel (NewCastel United/Angleterre),

Bope Bokadi Merveille (Standard de Liège/Belgique)

Lema Mabidi,

Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre),

Mpoku Paul-José (Standard de Liège/Belgique),

Kabananga Junior (Astana/Kazakhstan

Chadrack Akolo (Stuttgart),

Bakambu Cédric (Villaréal/Espagne),

Bolingi Mpangi Jonathan (Mouscron/Belgique)

Gaël Kakuta (Amiens/France),

Mubele Firmin (Stade Rennais/France

Jordan Botaka (Saint Trond).