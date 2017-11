Burkina Faso: Un résultat net de 10,766 milliards au 3eme trimestre

La Bank of Africa (BOA) du Burkina Faso affiche un résultat net de 10,766 milliards de FCFA au 3eme trimestre 2017 en hausse de 18,1% comparé au troisième trimestre 2016

Le produit net bancaire ressort à 26,864 milliards en hausse de 8,71% comparé au 30 Septembre 2016. Selon les dirigeants de la banque basée à Ouagadougou, le Burkina Faso en aurait fini avec le ralentissement du rythme de croissance de son PIB, selon la Banque Africaine de Développement.

La vitalité du secteur minier, avec l'entrée en production de deux nouvelles mines industrielles, et la mise en œuvre d'un ambitieux programme d'investissements publics dans les domaines de l'énergie, des aménagements hydro-agricoles, des infrastructures routières et des télécommunications, poussent cette croissance vers le haut.

Par ailleurs, le maintien à des niveaux favorables des cours des principaux produits d'exportation (l'or et le coton) renforce les perspectives d'une reprise robuste de la croissance économique. Avec ces perspectives, la BANK OF AFRICA - BURKINA FASO œuvre à maintenir et à renforcer sa position sur le marché bancaire du pays ainsi qu'à préserver sa rentabilité. Progressant de 7,2% en une année, le total bilan de la banque atteint 746,8 Milliards de FCFA en septembre 2017.

Poursuivant, les dirigeants de la banque indiquent qu'en s'appuyant sur un réseau dynamique constitué d'une cinquantaine d'agences et couvrant l'ensemble des régions du pays, la banque consolide sa collecte de ressources et renforce sa distribution de crédits, qui ont enregistré des taux de croissance annuelle respectifs de 19,7% et de 11,9%. Soutenu notamment par la croissance des produits des opérations avec la clientèle et des produits des commissions qui ont augmenté respectivement de 6,2% et 5,0%.