Madagascar: Riz - Pas de pénurie en vue

Au marché d'Anosibe, on peut trouver du riz à 70.000 ariary le sac, soit 1.400 ariary le kilo.

La mauvaise pluviométrie de la dernière saison rizicole a provoqué une baisse de la production, elle-même, source de la flambée des prix du riz local.

Le prix du « vary gasy » poursuit sa tendance à la hausse. Dans la plupart des marchés de quartier, les variétés de riz local s'achètent autour de 2.000 ariary le kilo. Un prix qui provoque le tollé général du côté des consommateurs. Il s'agit, en fait des effets de la loi de l'offre et de la demande, puisque le riz local est actuellement de moins en moins présent sur le marché.

Pour freiner justement cette flambée des prix, le gouvernement a mis en place un programme d'importation de riz. Sur ce point, d'ailleurs, le ministre du Commerce et de la Consommation, Chabani Nourdine, a réitéré, hier qu'il n'y aura pas de pénurie en vue. En effet, les camions transportant du riz importé, les fameux stocks tampon continuent d'arriver chaque jour au marché d'Anosibe. Et avec des prix plus accessibles. En effet, le sac de riz importé y est vendu par exemple entre 70.000 ar et 76.000 ar , soit entre 1.400 ar et 1.520 ar le kilo.

Rétentions

Selon le ministre du Commerce et de la Consommation, les contrôles vont être renforcés pour mettre fin à la rétention des stocks aussi bien de la part de certains grossistes que des détaillants. Il n'a, pour autant pas manqué d'appeler les consommateurs à exiger l'affichage des prix avant d'acheter chez les détaillants. Une manière en somme de dire qu'il est possible de trouver du riz importé à prix abordable sur le marché. En tout cas, les importations se poursuivent et normalement, les prix devraient au moins se stabiliser.